20:57:41 Cresce il numero dei positivi a Casapesenna: dopo gli ultimi tamponi si sono registrati altri tre casi.

Fa il punto della situazione il sindaco Marcello De Rosa.

«Carissimi concittadini, sono finalmente arrivati i risultati dei 26 tamponi prelevati ieri di cui 23 sono risultati NEGATIVI e 3 (asintomatici) POSITIVI al Covid-19 – ha spiegato il sindaco -

Procederemo di concerto con L’ASL a tracciare la mappa dei contatti.

Attualmente a Casapesenna risultano 8 casi Covid asintomatici, di cui 7 in isolamento domiciliare e 1 in ospedale per altre patologie.

Continuiamo a seguire le disposizioni emanate dal Ministero della Salute:

indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e dalle ore 18.00 alle ore 6.00 anche all’aperto;

mantenere la distanza di 1 metro;

lavare spesso le mani;

per coloro che rientrano da vacanze all’estero registrarsi e segnalarsi al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL .

È importante per me ringraziare i componenti del COC, i volontari della Protezione Civile e in particolare infermieri e dottori dell’ASL che ,nonostante la mole di lavoro dovuta all’aumento dei contagi, ci seguono e ci supportano passo dopo passo.

Infine, a nome della comunità, voglio esprimere vicinanza alle famiglie dei cittadini positivi.

Non abbassiamo la guardia».