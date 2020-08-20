BCC MUTUI 2025
20:57:41 Cresce il numero dei positivi a Casapesenna: dopo gli ultimi tamponi si sono registrati altri tre casi.

Fa il punto della situazione il sindaco Marcello De Rosa.

«Carissimi concittadini, sono finalmente arrivati i risultati dei 26 tamponi prelevati ieri di cui  23 sono risultati NEGATIVI e 3 (asintomatici)  POSITIVI al Covid-19 – ha spiegato il sindaco - 

Procederemo di concerto con L’ASL a tracciare la mappa dei contatti. 

Attualmente a Casapesenna risultano 8 casi Covid asintomatici, di cui 7 in isolamento domiciliare e 1 in ospedale per altre patologie. 

Continuiamo a seguire le disposizioni emanate dal Ministero della Salute: 

indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi e dalle ore 18.00 alle ore 6.00 anche all’aperto; 

mantenere la distanza di 1 metro;

lavare spesso le mani; 

per coloro che rientrano da vacanze all’estero  registrarsi e segnalarsi al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL .

È importante per me ringraziare i componenti del COC, i volontari della Protezione Civile e in particolare infermieri e dottori dell’ASL che ,nonostante la mole di lavoro dovuta all’aumento dei contagi, ci seguono e ci supportano passo dopo passo. 

Infine, a nome della comunità, voglio esprimere vicinanza alle famiglie dei cittadini positivi. 

Non abbassiamo la guardia». 

 

