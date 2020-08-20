20:19:10 MADDALONI. In un'ottica di stimolo alla mobilitazione per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, profondamente convinti della necessità di dover arginare la demagogia antipolitica che, propagandando un'irrisoria riduzione dei costi della politica rischia di comprimere ancora di più gli spazi di una democrazia fragile, abbiamo deciso di costituire a Maddaloni un comitato per il NO al referendum.
Crediamo fortemente nella necessità di cambiare approccio alla vita politica, promuovendo la partecipazione attiva ai processi democratici. Un impegno civico in difesa della rappresentatività e contro la visione oligarchica della politica.
Pertanto, chi volesse contribuire a rafforzare le ragioni del NO al referendum, può contattarci tramite la pagina facebook "Comitato per il NO al taglio del Parlamento - Maddaloni" (link: https://www.facebook.com/Comitato-per-il-NO-al-taglio-del-Parlamento-Maddaloni-106004661224423/), oppure via email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) o telefono (333.3490150).
I promotori:
Filomena Diodato
Alfonso Formato
Emanuele Renga
Michele Russo
Giovanni Sposito