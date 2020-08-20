BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
19:22:00 CASERTA. Il presidente della 4' sezione del Tar Campania, con decreto presidenziale n. 1543/2020, ha accolto il ricorso cautelare presentato dall'IC De Amicis da Vinci, rappresentato dall'avv. Lina Ferrara e ha sospeso il piano di dimensionamento scolastico proposto dal comune di Caserta nel Novembre scorso e approvato dalla Regione Campania.

Pertanto, allo stato, le scuole primarie del comune di Caserta partiranno seguendo il vecchio schema del precedente piano di dimensionamento del 2013 considerato che la prossima udienza collegiale è stata fissata al 16 settembre prossimo, quindi successivamente alla data di avvio del nuovo anno scolastico.

"Siamo soddisfatti, per il momento, del risultato ottenuto. Tante erano le contraddizioni ed i vizi di legittimità che abbiamo palesato al collegio che ne ha recepito la portata e la fondatezza tanto da aver imposto all'amministrazione competente un riesame del piano impugnato".

Questo è quanto dichiara l'avv. Lina Ferrara.

