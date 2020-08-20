18:07:30 Il Governo De Luca degli ultimi cinque anni si è dimostrato un fallimento. L’ennesima conferma è arrivata dal bollettino statistico del Ministero Delle Finanze che documenta il tracollo in relazione alla spesa della regione Campania in fondi europei. Pure essendo una delle regioni che maggiormente necessita di infrastrutture, di opere pubbliche o di interventi relativi al dissesto idrogeologico, non riesce a spendere le somme che l’Europa ci mette a disposizione

“Dal 2014 fino ad oggi il Presidente della Regione si conferma nuovamente un bluff su tutti i piani da lui attuati. La Campania rischia di perdere gran parte dei fondi europei”. esordisce il consigliere provinciale della Lega, Antonella Piccerillo. “La nostra regione e in particolare la provincia di Caserta sono in affanno”.

Difatti restano da spendere ancora tanti milioni di euro sia per il FSE che FESR entro poco tempo. “Si continuano a sprecare risorse economiche nella Giunta De Luca a danno dei cittadini campani e casertani. La nostra regione ha perso e sta continuando a perdere finanziamenti importanti per il nostro territorio senza i quali gli stessi comuni o gli altri enti locali non riuscirebbero ad intervenire in maniera significativa.

Questa è la vera cartina di tornasole del fallimento dei 5 anni del governo De Luca in regione Campania”. Così conclude il consigliere Piccerillo.