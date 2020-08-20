BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

18:05:55 "È assurda la gestione epidemiologica che la Regione Campania sta attuando rispetto ai nostri corregionali che in queste ore stanno rientrando dall'Estero, in particolar modo dalla Spagna, dalla Grecia e dalla Croazia."

Non usano mezzi termini la Dottoressa Maria Letizia e la Professoressa Alessandra Vigliotti, responsabili dei Diparimenti Sanità e Pubblica Istruzione di FdI Caserta. "All'aeroporto di Capodichino - continua Alessandra Vigliotti - non esiste alcuna forma di controllo preventivo, come invece è stata garantita anche a Ciampino e Fiumicino.

Chiunque atterri, anche se proveniente dai Paesi segnalati, può ritirare il bagaglio e mettersi in auto SENZA ALCUN TIPO DI PROBLEMA. SENZA LA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORSI A TAMPONE IMMEDIATO. SENZA UNO SPORTELLO DOVE POTER SEGNALARE IL RIENTRO DALL'ESTERO. Solo il senso di responsabilità che contraddistingue noi Campani sta limitando l'espandersi del contagio. De Luca ne prenda atto e corra ai ripari".

"Nelle ultime ore - rincara la dose la Dottoressa Letizia - abbiamo ricevuto decine di chiamate da parte di genitori preoccupati e disorientati rispetto alla procedura da seguire per sottoporsi al tampone. Spesso non c'è nemmeno risposta ai numeri e agli indirizzi mail attivati per fronteggiare questi episodi di contagio da ritorno.

Nel caso in cui dovesse capitarvi di vivere una esperienza simile, contattate il vostro medico di base, che saprà indicarvi la procedura corretta da seguire e le misure precauzionali da adottare in attesa dei risultati del tampone. E, relativamente al Personale Scolastico, è ancora al medico di base che potete rivolgervi per avere chiarimenti rispetto alla possibilità di sottoporvi, a partire dal prossimo 24 Agosto, ai test sierologici per un sicuro "rientro" a scuola."

"L'incapacità di gestire una fase delicata dell'epidemia da Covid-19- concludono le due Dirigenti di FdI Caserta- non può e non deve rendere vano i sacrifici che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Occorre da parte di tutti noi, giovani e non, quel senso di responsabilità che purtroppo manca a chi ci governa. Per qualsiasi informazione, per qualsiasi chiarimento e per qualsiasi dubbio, anche in relazione ai protocolli di prevenzione e sicurezza, restiamo a disposizione di chi ne avesse necessità."

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:290 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:310 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:764 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next