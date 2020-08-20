13:19:43 La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità #meteo per ondate di calore.
Dalle 12 di domani, venerdì 21 agosto e fino alle 10 di domenica 23 agosto, potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 4-5 gradi associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.
Si raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione.