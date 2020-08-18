21:16:48 Aggiornamento delle disposizioni in vigore ai fini del contenimento dell'emergenza da Coronavirus.

Ricordiamo quanto contenuto nell'Ordinanza del 16 agosto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza e nell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 68 del 12 agosto.

- Obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare

protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

- Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

- Rispetto all'Ordinanza Regionale n. 68 invece si ricorda che i cittadini residenti in Campania che facciano rientro dai Paesi extra Schengen o da quelli individuati come a maggior rischio, entro il 31 agosto 2020, con tratte dirette o scali o soste intermedie nel territorio nazionale, hanno l’obbligo di segnalarsi entro le 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.

I cittadini residenti in provincia di Caserta possono farlo inviando il modello compilato, entro 24 ore dal rientro, alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il numero del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL è 0823/350959 ed è attivo dalle ore 8:00 alle 15:30.

- Per gli stessi cittadini è inoltre previsto l'obbligo di osservare l'isolamento domiciliario fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente Asl. Il regime di isolamento fiduciario viene meno nel caso di esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione dell'Asl.

- È fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti in Campania che, nei 14 giorni antecedenti alla data di tale Ordinanza (12 agosto), abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all'estero, con tratte dirette o scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l'isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.