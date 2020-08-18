BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

21:16:48 Aggiornamento delle disposizioni in vigore ai fini del contenimento dell'emergenza da Coronavirus.

Ricordiamo quanto contenuto nell'Ordinanza del 16 agosto del Ministro della Salute On. Roberto Speranza e nell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 68 del 12 agosto.

- Obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare
protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

- Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

- Rispetto all'Ordinanza Regionale n. 68 invece si ricorda che i cittadini residenti in Campania che facciano rientro dai Paesi extra Schengen o da quelli individuati come a maggior rischio, entro il 31 agosto 2020, con tratte dirette o scali o soste intermedie nel territorio nazionale, hanno l’obbligo di segnalarsi entro le 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.

I cittadini residenti in provincia di Caserta possono farlo inviando il modello compilato, entro 24 ore dal rientro, alla mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il numero del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL è 0823/350959 ed è attivo dalle ore 8:00 alle 15:30.

- Per gli stessi cittadini è inoltre previsto l'obbligo di osservare l'isolamento domiciliario fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio effettuate dalla competente Asl. Il regime di isolamento fiduciario viene meno nel caso di esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione dell'Asl.

- È fatta raccomandazione a tutti i cittadini residenti in Campania che, nei 14 giorni antecedenti alla data di tale Ordinanza (12 agosto), abbiano fatto rientro da viaggi o vacanze all'estero, con tratte dirette o scali o soste intermedie nel territorio nazionale, di contattare il Dipartimento di prevenzione dell'Asl di appartenenza al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l'isolamento fiduciario fino ai relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:286 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:306 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:763 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next