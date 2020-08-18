19:44:01 Alla competizione elettorale del 20 e 21 Settembre 2020 per il rinnovo del Consiglio Comunale di Marcianise ci sarà, come candidato Sindaco, anche Anna Arecchia che avrà dalla sua, probabilmente, due liste civiche di centro destra:

“A differenza di altri competitor – spiega il Cavaliere al Merito della Repubblica, Arecchia - non mi sono autocandidata.

Diversi amici, più volte, mi hanno chiesto di rappresentarli ed alla fine ho ceduto.

Sono cresciuta nell'Azione Cattolica dell'Annunziata ed ho sempre fatto parte del mondo dell'associazionismo.

Sono una donna di centro destra che crede nei valori. Anche per questo, alcuni anni fa, da figlia adottiva, ho voluto costituire un Comitato, diventato poi nazionale, che mira anche a modificare una legge che impone un silenzio di cento anni per le persone adottate prima che conoscano le generalità della madre biologica.

Una battaglia che finora ha portato a dei risultati importanti: abbiamo avuto l'ok della Camera ora manca il 'sì' del Senato”.

Anna Arecchia ha già vissuto un'esperienza politica, è stata Assessore alla Cultura, all'Istruzione e alle Politiche Sociali del comune di Marcianise: “Ritengo che a Marcianise ci sia tanto da fare. Continua la professoressa del liceo 'Quercia' di Marcianise. Vivendo la città mi accorgo che c'è una mancanza totale di vivibilità.

Oggi i nostri ragazzi non possono fruire, ad esempio, di un parco giochi attrezzato, di una piscina e di un palasport.

Poi ci sono realtà come quella del Rione Medaglie d'Oro completamente abbandonata. Incredibile come questi cittadini, che hanno pagato gli oneri, non possano usufruire del metano”.

Il Cavaliere Arecchia ha le idee chiare sul programma che porterà avanti il suo schieramento in campagna elettorale:

“Obiettivo numero uno: rimuovere il 'panettone' di rifiuti di Santa Veneranda. Lo so, sarà una battaglia durissima ma da ex leucemica dobbiamo farcela.

Questa presenza dannosa per la salute di noi tutti deve sparire. In passato abbiamo ascoltato solo promesse, anche dal Presidente della Regione Campania De Luca. Ma il problema non è stato risolto”.