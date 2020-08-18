BCC MUTUI 2025
12:32:38 “Ieri il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca ha nominato i nuovi amministratori della Gisec, la società controllata dallo stesso ente provinciale che si occupa dei rifiuti.

È un gesto disperato, inappropriato e scellerato fare delle nomine così importanti a ferragosto, ad elezioni imminenti.

Ha approfittano della distrazione delle persone per il solo scopo elettorale e non nell'interesse dei cittadini Casertani.

Ormai siamo abituati agli ultimi colpi di coda, ma siamo davanti a un vero blitz di ferragosto che mortifica la vera funzione della politica.” – lo dichiara Giuseppe Buompane, deputato del MoVimento 5 Stelle.

