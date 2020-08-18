12:19:42 MARCIANISE. Anche la Lega scioglie la riserva, si unisce alle altre forze del centro destra a sostegno della mia candidatura a sindaco.
Scendo di nuovo in campo onorato dalla fiducia che i partiti del centro destra (FI- FdI – Lega – Campania in Movimento) hanno riposto in me.
Torno a candidarmi a Sindaco di Marcianise, con la stessa passione e con lo stesso spirito di 10 anni fa.
Torno per portare avanti il mio lavoro iniziato 10 anni fa, quando da primo cittadino, ho reso l’onestà, la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa dei valori su cui puntare concretamente.
Torno per riprendere il percorso là dove si è interrotto.
Desidero ringraziare tutti quelli che hanno deciso di supportarmi con questa nuova avventura.
Auspico che sia una campagna elettorale dai toni pacati, caratterizzata unicamente da un confronto sereno e costruttivo senza attacchi ed offese personali.
Lo ha dichikarato il candidato sindaco Antonio Tartaglione.