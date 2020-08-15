22:33:32 Nuovo caso di Coronavirus a San Cipriano d’Aversa: lo comunica il sindaco Vincenzo Caterino che rassicura, comunque, i suoi concittadini sulle condizioni dell’infetto.

«Ho appena ricevuto comunicazione di un tampone positivo riguardante un nostro concittadino – ha sottolineato il sindaco –

è stato rilevato tramite lo screening dei contatti di un positivo residente in un paese vicino.

La persona sta bene, è asintomatica ed è in isolamento presso la propria abitazione. Continuiamo a prestare attenzione e ad adottare comportamenti responsabili».