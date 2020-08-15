BCC MUTUI 2025
13:43:58 L'Unità Operativa dell'Asl ci ha appena comunicato l'esito positivo di un tampone a cui è stato sottoposto un nostro concittadino, non più residente a Santa Maria Capua Vetere, rientrato dall'estero dove vive e lavora da anni. 

Al suo rientro si è sottoposto ai controlli di routine all'esito dei quali è emersa la positività del tampone; contattato dal Sindaco Antonio Mirra ha comunicato di star bene, di essere asintomatico e di non aver avuto contatti con nessuno essendosi messo in isolamento fiduciario appena rientrato; a tal proposito ricordiamo quanto previsto dall'ultima ordinanza del Presidente della Regione Campania, ossia obbligo di isolamento fiduciario e comunicazione all'Asl per chi rientra dall'estero.

Cogliamo l'occasione per invitare tutti al rispetto delle regole e a mantenere quegli stessi atteggiamenti responsabili che hanno contraddistinto la nostra comunità cittadina in tutti questi mesi a partire dall'inizio dell'emergenza.

Lo comunica il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra.

