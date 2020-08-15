08:55:11 MONDRAGONE. L’opposizione consiliare di centrodestra con una nota a firma dei consiglieri Valerio Bertolino, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa augurano un buon ferragosto ai propri concittadini, chiedendo loro scusa per quante ne stanno combinando in danno alla comunità i vari Pacifico, Zannini e compagnia!

“Fino ad oggi abbiamo preferito parlare poco o niente in merito lavori pubblici che si stanno eseguendo lungo l’arteria principale della città, la via Domitiana, perché a noi di centro destra del gruppo consiliare di minoranza non è mai piaciuto quell’atteggiamento denigratorio utilizzato da chi oggi amministra e che prima sedeva tra i banchi dell’opposizione.

Non ci siamo mai fatti trascinare sul loro «campo di battaglia» in quanto ritenevamo che quello che loro cercavano non fosse un autentico confronto politico, ma soltanto una provocazione sterile per accontentare i pochi tifosissimi sui social network che, da presunti attenti e competenti osservatori, impartivano lezioni di amministrazione, politica e governo del territorio.

L’attuale assessore ai lavori pubblici, nei tempi che furono, si dedicava anima, corpo e macchinetta fotografica a trovare ogni imperfezione alle opere che si stavano eseguendo, non per spirito collaborativo ma soltanto per soddisfare i critici del web che, di contro, ne dicevano di tutti i colori.

Oggi, caro Giuseppe Piazza, non serve la macchina fotografica per capire che la rotatoria appena terminata rappresenta l’emblema dell’incapacità politico-amministrativa di gestire la res publica; non serve la sfera di cristallo per capire che i lavori del grande progetto “La bandiera blu del litorale domitio” si stanno eseguendo senza il minimo controllo soprattutto da parte di chi, preso dalla bramosia elettorale, pensa solo ad attribuirsene la paternità; non serve essere un bravo amministratore per capire che i lavori di riqualificazione degli spazi esterni del Palazzo Ducale sono al palo solo per incapacità amministrativa, ovvero la superficialità di non aver almeno letto prima le carte; non servono attenti osservatori per rendersi conto che la città è in ginocchio e che ha bisogno di persone più competenti e meno approssimative.

Caro Sindaco Virgilio Pacifico, accompagnato dai vari Amministratori locali guidati anch’essi sempre e soltanto da quello regionale, dopo le difficoltà dovute al lockdown da parte delle attività commerciali e non, non si può assolutamente accettare una Domitiana con ingorghi frutto del cantiere in corso, messo in vetrina in clima elettorale; non si può minimamente accettare che solo a cavallo del ferragosto venga installata la zona a traffico limitato nella zona lido, senza avere prima un confronto con le categorie interessate e con i residenti praticamente infuriati; non si può subire lo scempio dello sradicamento e la violenza del taglio di piante solo per l’installazione di un palco pubblico per accontentare pochi eletti.

La verità, cari signori, è che si corre troppo e si osserva poco - perché a settembre ci saranno le elezioni regionali che interessano al consigliere Giovanni Zannini - e voi sim dall’inizio avete scelto di sminuire il vostro ruolo e di svilire la vostra funzione facendo passare il più sbagliato dei concetti, ovvero «basta che si fa, non interessa come si fa». E per fare gli auguri di buon ferragosto ai Mondragonesi, dobbiamo almeno chiedere scusa noi per voi che forse non vi rendete neanche conto di quello che state combinando”!

