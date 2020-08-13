BCC MUTUI 2025
19:10:02 Quarantena obbligatoria per chi rientra dall’estero fino all’esito del test. A chi non la rispetta sancita una multa di 1000 euro e denuncia penale. 

Ecco la nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dopo altri casi verificatosi in Campania. Nell’immediato si esprime il consigliere provinciale della Lega, Antonella Piccerillo, sull’ennesima scelta bislacca del Governatore:

“De Luca decide di continuare a vessare i cittadini campani e casertani dotati da sempre di grande senso di responsabilità e non portare a galla il reale problema, come ad esempio i numerosi sbarchi di immigrati positivi al Covid-19”. 

E poi c’è la questione della movida, con locali, ristoranti e bar costretti a fare i salti mortali pur di tirare avanti tra mille difficoltà. “Le ordinanze fino ad ora imposte da De Luca lasciano tutti perplessi. Non dimentichiamo anche l’imposizione della chiusura delle attività e ancora dei 1000 euro di multa in caso si possa anche solo dimenticare la mascherina”.

E’ arrivato il momento di iniziare a dire basta a questa confusione totale che sta creando lo stesso De Luca nel mero tentativo di alimentare la sua immagine di ‘sceriffo della campania ‘ caratterizzata da tante chiacchiere e nessun merito“.

