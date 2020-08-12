21:43:35 L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che si sono registrati nella giornata odierna 10 casi positivi connessi a rientri da viaggi a Malta.
Si tratta di persone nella maggior parte dei casi asintomatiche recatesi spontaneamente all'ospedale Cotugno per sottoporsi a tampone dopo aver appreso di altri contagi precedenti provenienti dallo stesso territorio.
Sempre oggi, nell'ambito di screening relativo alla sorveglianza del personale sanitario, in una clinica di Acerra si sono registrati 6 casi positivi.
Sono in corso indagini epidemiologiche.
Lo afferma il presidente della Regione Vincenzo De Luca.