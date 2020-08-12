15:30:38 CASERTA. Nonostante il caldo asfissiante e il Ferragosto vicinissimo, questa mattina il popolo di Fratelli d’Italia ha risposto presente alla chiamata del partito che ha organizzato presso il Vovo Pacomio una conferenza stampa di presentazione degli otto candidati che parteciperanno alla prossima tornata elettorale.

E’ toccato al coordinatore provinciale Marco Cerrato e alla senatrice Giovanna Petrenga fare gli onori di casa.

E’ stato sottolineato il ruolo di Enzo Pagano in fase di costruzione del partito e il senso di responsabilità dimostrato nel fare un passo indietro per equilibri territoriali quando si è trattato di ‘chiudere’ la lista regionale.

Cerreto ha anche sottolineato il ruolo di Antonio Iannone, attuale segretario regionale di Fratelli d’Italia, che per il bene della coalizione ha accettato di cedere a Stefano Caldoro la leadership della coalizione di centrodestra in Campania.

Proprio Iannone è stato tra i più energici contro il centrosinistra e il governatore De Luca.

«Caserta è stata la provincia più martoriata dalle scelte del presidente che non ha pensato minimamente a questo territorio – ha esordito –

Ricordate che, addirittura qui si è preso un posto in Parlamento per il figlio che a Salerno è arrivato terzo nel suo collegio».

Iannone è conterraneo di De Luca e sfata il mito del sostegno del presidente alla provincia di Salerno.

«Non è vero che De Luca aiuta il territorio salernitano – ha sottolineato –

Con la sua politica De Luca non ha aiutato nessuno».

Il senatore va sul tema delle ecoballe da rimuovere e dell’impegno assunto dal governatore.

«Le ecoballe sono ancora tutte lì – ha aggiunto –

Ricordate il nodo al fazzoletto fatto dal presidente della Regione e da Matteo Renzi».

Per Iannone una vittoria in Campania sarebbe fondamentale per tornare al voto anche al governo nazionale.

«Dobbiamo dare il massimo per ottenere questo risultato – ha sottolineato –

Non eravamo classe dirigente del 3%: abbiamo dimostrato con il lavoro di poter crescere e di poter centrare grandi risultati grazie anche alla nostra grande coerenza».

Un concetto ripreso anche dall’altro dirigente nazionale Giovanni Donzelli.

«Fratelli d’Italia ha una lista forte così come sono fortissime quelle che stanno costruendo i nostri alleati – ha sottolineato –

Abbiamo tutte le carte in regola per centrare un grande risultato.

Non lasciamoci abbindolare dalla questione dei parlamentari che hanno ottenuto il sussidio, prima erano cinque oggi sono tre, perché il renziano e quello del M5S non sono stati abbastanza bravi a farseli dare.

Per noi la vergogna è che si sia dato quel sussidio in quel modo perché come dicemmo in aula ci sarebbero state partite Iva che, pur guadagnando avrebbero comunque, potuto accedere a quel contributo a danno di fasce deboli.

Ricordiamo che noi siamo stati l’unica forza a dire no a quel sussidio».

Oltre agli otto candidati Lucia Cerullo, Gimmi Cangiano, Damiano De Rosa, Alfonso Oliva, Giuseppe Mariniello, Alfonso Piscitelli, Carmela Russo, Mariagabriella Santillo, erano presenti tra gli altri anche il gruppo del Matese con Andrea Boggia, Gianmarco Della Paolera e Antimo Nocera, i dirigenti di Maddaloni Alessandra Vigliotti, Luigi Bove e Aniello Amoroso, la consigliera di Succivo Valentina Iovinella, il consigliere di Caserta Stefano Mariano, la dirigente cittadina Adriana Giusti,