BCC MUTUI 2025
FIAS_CASERTA
icauto_2023_250x250

Pin It
Whatsapp

09:05:17 VILLA LITERNO. Antonio Tessitore candidato alle elezioni regionali nella lista Caldoro Presidente.

L’ex assessore al Comune di Villa Literno è da anni malato di Sla, ma non ha mai rinunciato alle battaglie a tutela delle fasce deboli e a sostegno di politiche sociali capaci di soddisfare realmente i bisogni di chi è in difficoltà.

Ad annunciare la candidatura la coordinatrice della lista e candidata al consiglio regionale Nicoletta Pomposo.

«Antonio Tessitore è un modello per tutti noi, un guerriero fortissimo che non si è mai arreso davanti a nulla e che ha trasformato le sue difficoltà nella speranza di tante famiglie – ha sottolineato – assieme ad Antonio porteremo avanti non solo in questa campagna elettorale, le battaglie per la tutela delle fasce deboli e per tutti coloro che vivono una condizione di difficoltà.

La Campania ha bisogno di un nuovo modello di politiche sociali che coniughi all’assistenza anche il sostegno e la possibilità di integrazione delle persone in difficoltà. Da persona che ha operato per ben sette anni in questo settore, posso dire che non tutti hanno l’energia di Antonio Tessitore ed è al loro fianco, soprattutto che bisogna stare».

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Settembre 2025
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Articoli più letti

Prev Next

BUON COMPLEANNO - Tanti auguri a Cristia…

29-08-2025 Hits:277 L'angolo delle Dediche La Redazione

14:03:21 Auguri di buon compleanno Cristian Piccirillo per i suoi 19 anni.

Read more

L'ANALISI - Slot machine fisiche vs onli…

01-08-2025 Hits:295 Notizie La Redazione

Quando si parla di slot machine, la domanda sorge spontanea: è più sicuro giocare online o affidarsi alle tradizionali slot fisiche da bar o sala giochi? Negli anni, entrambe le...

Read more

BUON ANNIVERSARIO - 25 anni d'amore per …

27-07-2025 Hits:754 L'angolo delle Dediche La Redazione

Il Dott. Vincenzo Simeone oggi con la sua consorte festeggia 25 anni di matrimonio

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next