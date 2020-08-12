09:05:17 VILLA LITERNO. Antonio Tessitore candidato alle elezioni regionali nella lista Caldoro Presidente.

L’ex assessore al Comune di Villa Literno è da anni malato di Sla, ma non ha mai rinunciato alle battaglie a tutela delle fasce deboli e a sostegno di politiche sociali capaci di soddisfare realmente i bisogni di chi è in difficoltà.

Ad annunciare la candidatura la coordinatrice della lista e candidata al consiglio regionale Nicoletta Pomposo.

«Antonio Tessitore è un modello per tutti noi, un guerriero fortissimo che non si è mai arreso davanti a nulla e che ha trasformato le sue difficoltà nella speranza di tante famiglie – ha sottolineato – assieme ad Antonio porteremo avanti non solo in questa campagna elettorale, le battaglie per la tutela delle fasce deboli e per tutti coloro che vivono una condizione di difficoltà.

La Campania ha bisogno di un nuovo modello di politiche sociali che coniughi all’assistenza anche il sostegno e la possibilità di integrazione delle persone in difficoltà. Da persona che ha operato per ben sette anni in questo settore, posso dire che non tutti hanno l’energia di Antonio Tessitore ed è al loro fianco, soprattutto che bisogna stare».