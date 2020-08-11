21:26:36 Quarantotto ore per decidere e poi si conosceranno i nomi degli otto candidati che scenderanno in campo per il Partito democratico alle prossime elezioni regionali.

Il pallino è nelle mani del segretario provinciale Emiddio Cimmino al quale la direzione regionale di oggi ha demandato pieni poteri.

L’ex sindaco di San Tammaro, come i suoi omologhi della Campania, hanno presentato una lista di nomi al segretario regionale Leo Annunziata al quale sarebbe spettato per pressi l’ok finale sulla lista.

Annunziata, viste le difficoltà delle cinque federazioni in Campania ha preferito per brevità demandare tutte le scelte ai referenti locali che, comunque, già oggi hanno presentato dei nomi dei possibili candidati.

Nella lista di Cimmino figurava anche quello del consigliere provinciale Massimo Schiavone ‘silurato’ da Noi Campani, ma, comunque ancora formalmente iscritto al Partito democratico.

Il presidente del consiglio comunale di Sessa Aurunca, infatti, ha inviato un’email al segretario provinciale e a quello regionale dando la sua disponibilità alla candidatura.

Allo stato tale disponibilità è stata presa in considerazione anche se bisognerà fare alcuni passaggi nel circolo di Sessa Aurunca che dovrà ‘perdonare’ lo strappo del giovane consigliere con il guru Gennaro Oliviero.

La vicenda delle regionali potrebbe diventare, a questo punto, anche lo strumento per ritrovare la pace in maggioranza a Sessa Aurunca dopo le polemiche sorte tra i due gruppi.

Le prossime ore saranno cruciali in merito.

Per l’altro posto libero, sono due le soluzioni in ballo: una di natura istituzionale e l’altra proveniente dalla società civile.

Per quella istituzionale, nonostante il circolo di Maddaloni non si sia espresso in suo favore con le conseguenti dimissioni del segretario Alfonso Formato, resta in piedi il nome di Michele Russo, avvocato e giovane consigliere comunale.

La novità però, potrebbe essere rappresentata dall dirigente nazionale di Legambiente Francesco Pascale.

Per il 14 si tenterà di chiudere tutto o, almeno, questo è quello che sperano in casa Pd…

Al momento certi della candidatura sono i due uscenti Stefano Graziano e Gennaro Oliviero, l’ex senatrice Lucia Esposito, la tesoriera dell’Ordine degli avvocati Annamaria Sadutto, l’assessore di Acerra Gerardina Martino e la sorella del sindaco di Teano Antonella D’Andrea.