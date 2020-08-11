BCC MUTUI 2025
14:49:54 Fratelli d’Italia ha messo a punto la lista che concorrerà alle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre, e rende noto che a completare la lista, che sarà presentata ufficialmente domani, sarà la dott.ssa Lucia Cerullo di Casal di Principe.

Giovane insegnante di lingue, che per quasi 10 anni ha dovuto patire i problemi del precariato nel mondo della scuola, esercitando la professione da pendolare, come migliaia di casertani e casertane con tutte le insicurezze del precariato che oggi attanaglia tutto il mondo del lavoro e le difficoltà del pendolarismo.

Tali difficoltà con gli anni si sono acuite e non attenuate, specie per quanto concerne il precariato nel mondo della scuola, siamo, grazie alle politiche del Ministro Azzolina in una giungla burocratica dove non c’è certezza per nulla e nessuno, in una dimensione disumanizzante di precariato costante che rappresenta la mortificazione più alta per chi invece, animato da passione e volontà crede ancora nel mondo della scuola.

La candidatura di Lucia Cerullo assume il senso di un riferimento chiaro a questo mondo, spesso, troppo spesso, dimenticato dai media e dalla politica, e assume in se un particolare valore politico, quello di dare un riferimento,

all’interno dell’offerta politica più generale di Fratelli d’Italia, chiaro ed evidente a testimonianza di un impegno concreto non solo sui temi ma anche attraverso l’individuazione delle personalità che grazie alla loro esperienza vissuta sulla propria pelle, potranno rappresentare gli stessi nelle istituzioni.

