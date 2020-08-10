15:59:05 La Mozzarella di Bufala Campana Dop va in scena al Ravello Festival. Anche quest’anno il Consorzio di Tutela è partner dell’evento internazionale dedicato all’arte e alla musica, sotto la guida del commissario Almerina Bove.

In particolare, il Consorzio presenta il “Concerto all’alba”, l’appuntamento clou della rassegna, andato subito sold out, come di consueto. Lo spettacolo è in programma nella notte tra il 10 e l’11 agosto, alle 5 del mattino, sulla terrazza dell’infinito, al Belvedere di Villa Rufolo.

A esibirsi sarà l’orchestra filarmonica salernitana “Giuseppe Verdi”, diretta dal maestro Jordi Bernàcer con Javier Perianes al pianoforte e musiche di Mercadante, Albéniz, de Falla.

“Siamo convinti che cibo è cultura e continuiamo nella nostra azione di promozione del legame tra le eccellenze, un binomio decisivo anche in chiave di recupero dei flussi turistici”, commenta il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo, e aggiunge: “Ravello è simbolo di bellezza nel mondo e la nostra mozzarella di bufala è simbolo del Made in Italy nel mondo, pertanto unire le forze ci è sembrato naturale e proprio quest’anno il concerto all’alba avrà un valore ancora più speciale, un segnale di speranza, di un’alba di rinascita per il mondo intero, alle prese con l’emergenza coronavirus”.

Il monumento della Costiera Amalfitana a breve ritornerà al suo antico splendore

PROSEGUE IL RESTAURO DEL TEMPIO DI BACCO AL PARCO DI VILLA CIMBRONE A RAVELLO

I lavori sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza di Salerno

Il Tempietto voluto da Lord Grimthorpe, è ubicato in un luogo appartato del Giardino più bello del mondo; è posto, infatti, sul versante che si affaccia a sud – ovest nel Vallone del fiume Dragone che segna i confini tra Ravello e Scala. Risalente ai primi anni del Novecento, esso è preceduto da un viale alberato cinto da un doppio filare di cipressi.

Il monumento a pianta circolare, con diametro pari m. 4,80 e otto colonne monolitiche in pietra locale, “turice”, è concluso da una cupola ricoperta da un manto di tegole in cotto. Attualmente il manufatto è interessato a lavori di consolidamento e restauro con l’ Alta Sorveglianza della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule, con l’arch. Isabella Mandia e le funzionarie storiche dell’arte dott.sse Lina Sabino e Rosa Carafa.

I lavori, ormai giunti nella fase conclusiva, sono stati affidati da Giorgio Vuilleumier, Amministratore Unico della Villa Cimbrone Srl, alla ditta Salvatore Ronga di Salerno. La direzione architettonica affidata al prof. Alberto White con studio a Roma, quella strutturale all’ing. Giuseppe Del Pizzo di Minori. La direzione di cantiere affidata all’arch. Gianluca Ronga.

