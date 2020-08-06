22:22:56 Scende a 33 il numero dei positivi in provincia di Caserta.
Buone notizie da Carinola dove, con la guarigione registrata, il positivo rimane uno solo.
Una guarigione anche a Castel Volturno dove il numero dei positivi scende a tre.
Un guarito anche a San Nicola la Strada e due a Falciano del Massico che tornano ad essere Covid-free.
Conca della Campania sono due i positivi.
Le notizie migliori arrivano da Mondragone dove i positivi scendono a 4 con altre 6 guarigioni e la fine definitiva dell’emergenza.
Tre i positivi a Teverola.
A Villa Literno il numero dei contagi rimane costante a 10.
Tre i positivi a San Felice a Cancello.
Positivi si registrano ancora a Lusciano, Presenzano, Recale, Sessa Aurunca, Teano e Villa di Briano un caso per Comune.
COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA
Questo il bollettino di oggi:
Positivi del giorno: 5
Tamponi del giorno: 2.919
Totale positivi: 5.035
Totale tamponi: 343.950
Deceduti del giorno: 0
Totale deceduti: 438
Guariti del giorno: 14
Totale guariti: 4.212