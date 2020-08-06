catone kona
22:22:56 Scende a 33 il numero dei positivi in provincia di Caserta.

Buone notizie da Carinola dove, con la guarigione registrata, il positivo rimane uno solo.

Una guarigione anche a Castel Volturno dove il numero dei positivi scende a tre.

Un guarito anche a San Nicola la Strada e due a Falciano del Massico che tornano ad essere Covid-free.

Conca della Campania sono due i positivi.

Le notizie migliori arrivano da Mondragone dove i positivi scendono a 4 con altre 6 guarigioni e la fine definitiva dell’emergenza.

Tre i positivi a Teverola.

A Villa Literno il numero dei contagi rimane costante a 10.

Tre i positivi a San Felice a Cancello.

Positivi si registrano ancora a Lusciano, Presenzano, Recale, Sessa Aurunca, Teano e Villa di Briano un caso per Comune.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 5

Tamponi del giorno: 2.919

Totale positivi: 5.035

Totale tamponi: 343.950

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 438

Guariti del giorno: 14

Totale guariti: 4.212

 

 

 

 

