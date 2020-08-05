12:46:23 “Le infrastrutture sono fondamentali per la ripresa e lo sviluppo della Campania: strade, linee ferroviarie, porti, scuole e ospedali rappresentano senza alcun dubbio un ‘capitale’ indispensabile per il funzionamento del nostro sistema economico”.

Queste le parole di Maria Luigia Iodice, candidata alle prossime elezioni regionali nella lista ‘Noi Campani’.

“Basti pensare – continua la Iodice - che con la costruzione di strade, linee ferroviarie e porti sarebbe incentivato ancor di più il trasporto dei prodotti enogastronomici campani in altre regioni e sicuramente il settore turistico della nostra regione ne avrebbe dei benefici enormi.

Inoltre, con la realizzazione di scuole e ospedali si garantirebbe senza alcun dubbio maggiore lavoro per tutti.

Per tale ragione credo che investire nelle infrastrutture possa accrescere il benessere dei nostri cittadini e allo stesso tempo rendere la Campania una delle regioni italiane più sviluppate e moderne”.