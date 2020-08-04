catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

21:13:54 SAN PIETRO INFINE. L’ex sindaco di San Pietro Infine Fabio Vecchiarino candidato alle elezioni regionali nella lista di Campania libera a Napoli.

La firma è arrivata oggi pomeriggio.

La candidatura di Vecchiarino a Napoli, chiaramente, non è frutto del caso ma è figlia dell’incarico di presidente dell’Unione delle regioni storiche che ricopre da tempo e che lo ha portato a radicarsi in maniera importante nel tessuto napoletano.

«Voglio portare la mia esperienza di amministratore e di esperto di beni culturali in questa candidatura – ha sottolineato –

Con l’Unione delle regioni storiche abbiamo svolto un grande lavoro nell’area metropolitana di Napoli raccogliendo risultati importanti per la crescita del territorio.

Il nostro territorio è ricco di storia e di cultura che va valorizzata anche con il contributo delle istituzioni».

Vecchiarino è stato sindaco dal 2001 al 2011 del piccolo comune matesino.

 

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 24 NOVEMBRE - …

26-11-2025 Hits:99 dall'italia e dall'estero La Redazione

Belgio: iniziato sciopero 3 giorni contro misure di austerità annunciate del governo

Read more

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:150 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:556 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next