21:13:54 SAN PIETRO INFINE. L’ex sindaco di San Pietro Infine Fabio Vecchiarino candidato alle elezioni regionali nella lista di Campania libera a Napoli.

La firma è arrivata oggi pomeriggio.

La candidatura di Vecchiarino a Napoli, chiaramente, non è frutto del caso ma è figlia dell’incarico di presidente dell’Unione delle regioni storiche che ricopre da tempo e che lo ha portato a radicarsi in maniera importante nel tessuto napoletano.

«Voglio portare la mia esperienza di amministratore e di esperto di beni culturali in questa candidatura – ha sottolineato –

Con l’Unione delle regioni storiche abbiamo svolto un grande lavoro nell’area metropolitana di Napoli raccogliendo risultati importanti per la crescita del territorio.

Il nostro territorio è ricco di storia e di cultura che va valorizzata anche con il contributo delle istituzioni».

Vecchiarino è stato sindaco dal 2001 al 2011 del piccolo comune matesino.