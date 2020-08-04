catone kona
FIAS_CASERTA
15:23:37 Si sono svolte domenica a Benevento le elezioni per il rinnovo del Comitato Regionale dell'Unpli Campania.

Oltre 290 le ProLoco Campane che hanno preso parte all'Assemblea, grande è stata la voglia di rinnovamento e come ha affermato il neo eletto Presidente Regionale dell'Unpli, Toni Lucido, SU LA TESTA!!! 

Tra rinnovi e conferme, per le Pro Loco casertane , al comitato Regionale hanno visto l'elezione di Michele Autiero, Arturo Marsiglia, Rosario Ago e Domenico Oliva.

Quest'ultimo della ProLoco Marthianisi di Marcianise, ringrazia tutte le pro Loco dell'Unpli Caserta ed in primis la sua presidente Maria Grazia Fiore.

Con impegno e professionalità, così come faccio nella mia Pro Loco, aggiunge Domenico Oliva, sarò presente e disponibile affinché la  fiducia data possa essere ricambiata. L'obiettivo del mio mandato - conclude Oliva - sarà quello di favorire sempre di più lo sviluppo turistico della Provincia di Caserta, attraverso un dialogo costante con gli uffici regionali preposti ed il futuro Ass. Regionale al ramo, rilanciando tutto il patrimonio materiale ed Immateriale di terra di lavoro e gli splendidi eventi che tutte le Pro Loco con amore e passione fanno tra mille difficoltà.

