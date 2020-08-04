09:31:18 CASERTA. Festa grande ieri sera alla Terrazza di Leucio, a San Leucio per le nozze del vicesindaco di Caserta Franco De Michele e della sua Jaqueline Bandeira.

Per celebrare la loro unione, i novelli sposi hanno scelto una cerimonia informale e divertente, in cui la musica è stata protagonista assoluta della serata.

La location, curata in ogni dettaglio, in maniera elegante e sobria, ha rispecchiato lo spirito solare e gioviale della coppia.

Con gli sposi un numero ristretto di amici personali.

Non potevano mancare, e non poteva essere altrimenti, personaggi di spicco del mondo delle istituzioni e della politica regionale e nazionale.

Ai novelli sposi i nostri migliori auguri per una vita felice insieme.