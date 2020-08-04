Ripartire con una nuova squadra per dimostrare di essere ancora quel giocatore che aveva fatto innamorare l'Europa e buona parte degli scout NBA. È questo l'obiettivo di Alessandro Gentile per la stagione 2020/2021.

Rilanciatosi quest'anno con la canotta della Dolomiti Energia Trentino, il 27enne di Maddaloni ha appena risolto consensualmente il contratto con l'Aquila ed è in cerca di un team ambizioso. E le offerte non mancano.

La notizia della separazione tra il club di piazzetta Lunelli e l'ala azzurra era nell'aria ma è arrivata ufficialmente lo scorso 6 luglio: "Ci ha dato tanto in questa stagione, ma ora le nostre prospettive sono differenti e quindi prendiamo strade diverse", ha raccontato Salvatore Trainotti, general manager della Dolomiti Energia. Le statistiche non fanno che dargli ragione. Gentile ha chiuso con 33 partite giocate tra Campionato ed EuroCup, viaggiando a 14.6 punti, 4,2 rimbalzi e 2.7 assist di media. Il tutto con la perla dei 37 messi a referto in Coppa contro Gdynia, nuovo record societario.

Quasi naturale che gli obiettivi siano diventati diversi con il campano deciso a rientrare nell'élite continentale e a trovare un posto nel roster di una squadra accreditata dagli esperti di settore promossi da Oddschecker per giocarsi traguardi più alti della semplice qualificazione alle competizioni europee. Fin qui sono due le offerte al vaglio del giocatore e dello staff: la prima arriva dalla Russia, e più precisamente dall'Unics Kazan, club che disputerà la prossima EuroCup ma che sta allestendo un progetto di alto livello. L'indiscrezione è arrivata dai media ma la dirigenza ha subito smentito. Che sia solo pre tattica?

La seconda opzione è quella del ritorno in Spagna, campionato che Gentile ha già conosciuto con la maglia dell'Estudiantes. Sul giocatore sembra aver messo gli occhi Malaga, in cerca di un sostituto di quel Josh Adams appena passato alla Virtus Bologna. Gli iberici hanno sfiorato la qualificazione alle finali playoff quest'anno e vorranno migliorare nella prossima stagione. La piazza ideale per un ragazzo estremamente ambizioso come Alessandro.

D'altronde il figlio di Nando ha sempre giocato come se avesse qualcosa da dimostrare, agli altri, ma soprattutto a sé stesso. Il primo scoglio da superare è stato quello del cognome. Non è mai stato facile per Alessandro (e in misura minore per il fratello Stefano) affrancarsi dall'ombra di un genitore che ha fatto la storia della pallacanestro italiana. Ale, però, c'è riuscito in fretta e a partire dall'Europeo Under-20 del 2011 giocatosi a Bilbao.

In quella rassegna continentale, chiusa dagli azzurri al secondo posto dietro l'imbattile Spagna, l'ala di Maddaloni si piazzò quarto nella classifica marcatori, davanti all'attuale guardia titolare degli Orlando Magic Evan Fournier, e conquistò un posto nel quintetto ideale della manifestazione insieme allo stesso Fournier, all'Mvp Mirotic (tornato quest'anno a Barcellona dopo ottime stagioni Nba), a Dubljevic e Aldemir. Il tutto dimostrando una personalità, un'intelligenza cestistica e uno strapotere fisico degni di un veterano di lungo corso.

Un carattere forgiatosi grazie ai consigli del padre e a uno dei più importanti vivai del basket nostrano: quello dell'allora Benetton Treviso. Fu proprio con i “verdi” che Gentile fece il suo esordio nel massimo campionato. Siamo nella stagione 2009/2010 e Ale ha già portato la squadra veneta a due finali scudetto di categoria. Serviranno poche partite e una stagione di assestamento per strappare una maglia da titolare. Nel 2010/2011 il campano è spesso in quintetto, sfiora la doppia cifra nei punti segnati e viene eletto miglior Under-22 della Serie A.

Poi arriva l'Europeo e l'esplosione è definitiva. Le prestazioni al limite della fantascienza convinceranno l'Olimpia Milano a offrirgli un contratto triennale. Inizia così il momento migliore della carriera di Gentile. Alla prima stagione è subito titolare e conquista lo Scudetto da protagonista. Nel 2013 l'Europeo dei “grandi” chiuso con numeri da fantascienza. Nel 2014 la chiamata al secondo giro del draft Nba. Nel 2015 la finale persa contro Sassari e l'anno successivo il riscatto con il “treble” di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Nel frattempo, però, qualcosa si è rotto. Dopo due stagioni esaltanti con Luca Banchi, sulla panchina di Milano arriva Jasmin Repesa che decide di ridurre il minutaggio di Gentile ridimensionandone il gioco e il ruolo all'interno della squadra. Nonostante la vittoria di Scudetto e Coppa, il ragazzo inizia a mostrare segni di insofferenza, acuiti da una chiamata Nba che tarda ad arrivare.

Il caos esplode definitivamente dopo il preolimpico di Torino 2016, perso dagli azzurri di Messina in finale contro la Croazia. Per Gentile, già debilitato dall'infortunio al polso che lo costringe a modificare drasticamente la meccanica di tiro, è un colpo durissimo. Si arriva così alla rottura anche con Milano, a dichiarazioni sulla stampa poco felici e alla decisione della dirigenza dell'Olimpia di toglierli i gradi di capitano per affidarli ad Andrea Cinciarini.

Ale non ci sta e ottiene la cessione nel mercato invernale, iniziando un lungo girovagare che lo porterà prima al Panathinaikos (otto gare giocate con quasi sei punti di media) e poi all’Hapoel Gerusalemme (sei presenze e 5.6 punti a uscita). Il vero e proprio dramma sportivo, però, è che Gentile sembra il lontano parente del giocatore che appena tre anni prima dominava in Italia e in Europa. Svogliato, mai a suo agio con i compagni, a tratti indisponente, sembra aver perso la bussola.

Ma il carattere e la voglia di risalire non mancano. Nel 2017 il ragazzo decide di ritornare in Italia e accetta l'offerta della Virtus Bologna. Mai decisione fu più azzeccata. Con la maglia delle V Nere arriva il riscatto e le statistiche recitano: 16.8 punti e 6.3 rimbalzi a gara. Il tutto con il 50% dal campo. Sembra davvero finito il periodo buio e le due stagioni successive non fanno che confermarlo: la prima è in Spagna con l'Estudiantes di Madrid e si chiude con 15.2 punti a uscita e il 51.3% al tiro. La seconda è quella con Trento di cui abbiamo parlato in precedenza.

E ora è già tempo di pensare al futuro e all'ennesima sfida. Alessandro Gentile è tornato. A 27 anni c'è ancora tempo per conquistare l'Europa e, perché no, anche l'America.