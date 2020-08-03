18:56:59 CASERTA. Una giornata dedicata ai candidati della Provincia di Caserta: Ettore Rosato, segretario nazionale di Italia Viva, ha voluto dare la carica a tutti gli uomini impegnati nella prossima tornata regionale in Terra di Lavoro.

«Sono convinto che il livello di radicamento del partito è di gran lungo superiore a quello al quale ci attestano – ha spiegato il segretario nazionale di Italia Viva –

Saremo una sorpresa grazie ad una squadra forte».

Rosato elogia il delegato all’agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo.

«Se avesse voluto candidarsi sarebbe stato senza dubbio il nostro candidato – ha detto fuori dai denti –

Ha deciso di mettersi in panchina per costruire una squadra forte e competitiva dimostrando la forza e l’intelligenza del politico vero.

Molto spesso chi siede in panchina è più forte di chi scende in campo è questo è sicuramente il caso».

Rosato ha ribadito l’autonomia di Italia Viva rispetto al Partito democratico sottolineando come in Regione Campania ci sia un accordo con Vincenzo De Luca.

«Abbiamo scelto De Luca perché riteniamo che abbia gestito in maniera egregia la fase del Covid e quella del post- lock-down – ha proseguito –

Siamo al suo fianco perché riteniamo, comunque, che il suo sia un quinquennio positivo per la Regione Campania per i risultati che ha saputo raccogliere.

E’ chiaro, in qualche cosa non si è riusciti, ma nel complesso il suo è stato un mandato più che positivo».

A Nicola Caputo, assieme ai coordinatori provinciali Carmen De Rosa e Giuseppe Altieri, è toccato il compito di presentare gli otto uomini in campo.

Caputo ha scelto una modalità all’americana invitando a parlare uno alla volta ciascuno degli uomini in corsa.

L’ex eurodeputato ha sottolineato come la squadra che scenderà in campo sia fatta di amministratori, donne e uomini esperti e competenti ciascuno con una storia importante.

«La nostra è una squadra – ha detto Caputo – qui ragioniamo e ci confrontiamo tutti assieme con un grande senso di comunità».

«Questa lista sarà la sorpresa di questa campagna elettorale, per la qualità e la competenza dei candidati che esprime - ha spiegato Nicola Caputo nel presentare, uno ad uno, i candidati di Italia Viva – questi candidati rappresentano, davvero, un cambiamento per la politica in questa provincia.

Abbiamo chiamato a raccolta le energie migliori del territorio.

Siamo riusciti nell’impresa di costruire una lista, forte e vivace, otto tra le migliori competenze della Provincia.

Una bellissima squadra, un gruppo di amici e di persone perbene che, da oggi e per il futuro, si propone, quale obiettivo primario, innanzitutto, di cambiare il corso della Politica in questa provincia».

Caputo ha anche chiesto un applauso per quelli che, con lui, rappresenteranno i «noni della lista» e, cioè Mariano Scuotri, Imma Dello Iacono e Simona Fracassi «che hanno fatto un passo di lato per permettere la crescita del progetto».

Presenti, oltre ai coordinatori provinciali, Carmen De Rosa e Giuseppe Altieri, tutti i candidati: Pasquale Antonucci, Bernarda De Girolamo, Filippo Fecondo, Luigia Martino, Vincenzo Santangelo, Pietro Smarrazzo, Adriano Telese, Raffaella Zagaria e i membri del coordinamento che gestirà le fasi della campagna elettorale in provincia di Caserta.