10:31:02 Nel corso dell’ultimo fine settimana, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Aversa, coadiuvati dai militari delle stazioni di Aversa e San Marcellino unitamente a un equipaggio dei Carabinieri della S.I.O. del 10° Reggimento “Campania” e da ispettori SIAE, hanno proceduto al controllo di 4 bar, tutti sanzionati amministrativamente per la violazione dei diritti d’autore.

Inoltre presso uno dei locali controllati è stata deferita, in stato di libertà, la titolare per mancata affissione della tabella “giochi pericolosi” come disposto dal Questore.

I militari dell’Arma nel corso del medesimo servizio hanno proceduto altresì a segnalare alle autorità competenti un cittadino marocchino per uso di stupefacenti e a deferire in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, un quarantaseienne tunisino.