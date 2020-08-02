catone kona
17:21:32 Il Segretario Regionale del Movimento Politico "Più Sud", dott. Vincenzo Tavoletta, ha riunito l'Assemblea del Movimento per discutere delle elezioni Regionali che si terranno il 20 e il 21 di Settembre.

Dopo i tantissimi interventi, si è deciso di attendere la presentazione del Programma Politico del Candidato Presidente del Centro Destra Stefano Caldoro e del Presidente uscente Vincenzo De Luca, per dare la possibilità allo storico Movimento di partecipare al programma che mette in evidenza le problematiche Regionali, in particolar modo le conseguenze socio economiche dovute al corona virus, problema ambientale ed ecoballe.

Presidente Più Sud

Dott. Vincenzo Tavoletta

