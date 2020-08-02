catone kona
10:53:17 AVERSA. Sono in corso già da diverso tempo i lavori di manutenzione straordinaria e pulizia delle caditoie per preservare il loro corretto funzionamento attraverso la pulizia e lo svuotamento delle camere di sedimentazione per mantenerne l’efficienza ed evitare così il ristagno delle acque meteoriche.

La pulizia delle caditoie viene eseguita  con automezzi dotati di getti idrodinamici ad alta pressione idropulenti ed aspiranti e cisterna di accumulo. All'esterno, sulle grate, viene invece sparsa della polvere bianca di calce che, oltre a disinfettare, diventa utile per segnalare i tombini già bonificati.

Abbiamo anche attivato la procedura in danno grazie alla quale sono state pulite già 1551 caditoie.

Contemporaneamente stiamo procedendo con la ditta di igiene urbana. Intanto stiamo procedendo anche con il diserbo in tutto la città

Per quanto riguarda gli altri servizi accessori come la raccolta fogliame e lavaggio strade così come la raccolta rifiuti e spazzamento, dovrebbe migliorare nei prossimi giorni grazie ai 10 operatori ecologici stagionali che hanno iniziato oggi in sostituzione di quelli in ferie ai quali auguro buon lavoro.

Si tratta di un importante manovra che è stata possibile grazie alla proroga lunga che abbiamo  concesso alla Ditta che le ha permesso di programmare il lavoro.

Lo dichiara l'assessore Elena Caterino

