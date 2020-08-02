catone kona
10:47:13 MACERATA CAMPANIA. Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale è stato approvato, dalla maggioranza, il rendiconto. Un atto economico importante a cui il gruppo di minoranza 'Insieme per il cambiamento' ha votato contro.

"Il nostro voto è motivato. Purtroppo la situazione economica delle casse comunali non è per nulla positiva e il sindaco Stefano Cioffi lo sa bene come lo sa la sua maggioranza", fanno sapere i consiglieri, guidati dal capogruppo Giuseppe Pagano.

"L'Ente ha 7 milioni di disavanzo per cui la situazione è critica e cronica e lascia pochi margini per il futuro. Il nostro Comune è a rischio dissesto", incalza il commercialista.

"Già in passato abbiamo invitato i vertici amministrativi a riflettere e a fare scelte importanti per il territorio e per il futuro azzerando i debiti e programmando la ripresa dell'Ente. Dispiace che i nostri pregressi suggerimenti siano stati inascoltati anche perché chi succederà a Cioffi sarà costretto a dichiarare dissesto laddove l'Ente non riesca a mantenere i tempi di pagamento con i fornitori e non incassi i tributi ordinari.

Insomma la situazione economica delle casse comunali è insostenibile", ha concluso Pagano.

