16:59:49 Buone notizie dal bollettino dell’Asl: nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 12 guariti.

I positivi attuali sono 67.

Buone notizie da Casapulla dove l’unico positivo è guarito e, quindi, il Comune torna Covid free.

Le notizie migliori arrivano da Mondragone dove i positivi scendono a 25 con ben 11 guariti.

Tre i positivi a Carinola, Sessa Aurunca, San Nicola la Strada e Falciano del Massico.

Guarito anche l’unico positivo di Marcianise che, quindi, diventa Covid-free.

Sono sei i positivi sia a Castel Volturno che a Conca della Campania dove, fortunatamente, il numero dei contagiati non è salito nelle ultime ore.

Due i positivi a San Felice a Cancello.

Sono 7 i positivi a Villa Literno secondo il bollettino dell’Asl tutti legati al focolaio che si è sviluppato nel centro di accoglienza di via delle Dune

Positivi si registrano ancora a Capua, Carinaro, Francolise, Lusciano, Piedimonte Matese, Presenzano, Recale, Teano e Villa di Briano un caso per Comune.

 

 

