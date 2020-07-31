catone kona
13:51:30 CASAGIOVE. Dopo poco più di un mese dalla sua elezione, il Presidente Roberto Ricciardi riparte spedito anche con il “laboratorio” dei Giovani Soci della banca.

La “BCC LAB”, questo il nome dell’associazione dei giovani soci della banca istituita nel 2013, aveva fatto parlare di sé per le molteplici iniziative realizzate nei suoi primi anni di vita, riuscendo a coinvolgere oltre ai molti giovani soci della banca, soprattutto i giovani del territorio, avvicinandoli ai valori ed alla sensibilità delle Banche di Credito Cooperativo, sia attraverso iniziative benefiche, sia attraverso una serie di eventi ben riusciti(tra tutti il “Terra di Lavoro Sport Fest” ed il “Terra di Lavoro Birra Fest”).

Nell'ultimo triennio purtroppo, l’associazione è stata letteralmente ferma, scomparendo quasi come una meteora. A volere fortemente la rinascita della BCC LAB è stato il nuovo CDA della banca, guidato dal neoeletto Presidente Ricciardi, ed in particolar modo dal vicepresidente Della Valle e dai consiglieri Vecchiarino e Cerullo, i quali, hanno fortemente sostenuto la ripartenza dell’associazione poiché consapevoli che per parlare di futuro c'è bisogno di credere soprattutto nei giovani e di investire su di loro.

Nella giornata di mercoledì scorso si è così tenuta presso i saloni del Centro Parrocchiale San Michele di Casagiove, l’Assemblea dei Giovani Soci che ha eletto il nuovo consiglio direttivo del “BCCLAB”.

Questa la squadra del nuovo Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione nel prossimo triennio a ricreare tutte quelle sinergie che l’avevano resa nota sul territorio.

Di Pippo Federico, Presidente

Dottore Commercialista, laureato con Lode in Economia e Management

all’Università della Campania Luigi Vanvitelli e con Diploma di Master IPSOA in Diritto Tributario;

Santonastaso Pasqualina, Vice Presidente

Laureata in Giurisprudenza, collaboratrice dello studio legale “Sgambato&Associati”;

Cardarelli Carmen, Segretario

Avvocato civilista e penalista;

Mingione Luigi, Tesoriere

Imprenditore nel settore edile;

Romanelli Samantha, Consigliere,

Coordinatrice Commissione Professionisti - Consulente Assicurativo e Finanziario

Vozza Vincenzo, Consigliere

Coordinatore Commissione Imprenditori - Architetto, specialista “interior design” dei locali commerciali;

Della Valle Marta

Consigliere Coordinatrice Commissione "Sport ed Attività Sociali" – Ingegnere alimentare presso Contial S.r.l.;

Ricciardi Sara, Consigliere

Coordinatore Commissione Università- Studentessa di Economia presso l’università Parthenope di Napoli;

Parisi Giuseppe, Consigliere

Addetto Relazioni Esterne – Praticante avvocato abilitato, studioso del diritto processuale tributario.

Ivano Russo, rappresentante della Banca nel consiglio direttivo, già segretario nello scorso mandato.

La ripartenza della BCC LAB è sicuramente un segnale forte, chiaro e positivo che la BCC Terra di Lavoro lancia ai propri giovani ed a tutti quelli del territorio, sempre attenta e vicina alle esigenze di tutti.

