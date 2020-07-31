13:30:37 CASERTA. “Solo il presidente Vincenzo De Luca può gestire la delicata delega alla Sanità e riuscire a recuperare i 300 milioni di euro che sono stati ‘rubati’ ai cittadini della Campania”.

E’ l’idea lanciata da Peppe Razzano, candidato nella lista De Luca presidente alle prossime Regionali, che intende subito mettere in chiaro la propria idea:

“Dopo anni di commissariamento la sanità della Regione Campania sarà un punto delicatissimo del nuovo governo.

Credo sia giusto che De Luca continui a gestire in prima persona il settore perché solo lui conosce i miracoli che sono stati compiuti per rimetterla nella giusta carreggiata.

Ancor di più considerando ciò che è stato fatto durante l’emergenza Covid-19 - afferma il candidato di Maddaloni - Sono convinto che, anche dopo la tornata elettorale di settembre, il presidente terrà per sé la delega ed avrà il nostro totale appoggio, anche per battere i pugni sul tavolo del governo per avere i fondi che spettano alla nostra Regione e che fino ad oggi ci sono stati scippati.

Parliamo di circa 300 milioni di euro che potrebbero essere un punto di partenza fondamentale per rilanciare le strutture e dare sostegno anche al personale sanitario, con nuovi assunzioni”.