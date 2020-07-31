catone kona
FIAS_CASERTA
catone tucson
come si vota
icauto_2023_250x250
BCC mi curo

Pin It
Whatsapp

13:30:37 CASERTA. “Solo il presidente Vincenzo De Luca può gestire la delicata delega alla Sanità e riuscire a recuperare i 300 milioni di euro che sono stati ‘rubati’ ai cittadini della Campania”.

E’ l’idea lanciata da Peppe Razzano, candidato nella lista De Luca presidente alle prossime Regionali, che intende subito mettere in chiaro la propria idea:

“Dopo anni di commissariamento la sanità della Regione Campania sarà un punto delicatissimo del nuovo governo.

Credo sia giusto che De Luca continui a gestire in prima persona il settore perché solo lui conosce i miracoli che sono stati compiuti per rimetterla nella giusta carreggiata.

Ancor di più considerando ciò che è stato fatto durante l’emergenza Covid-19 - afferma il candidato di Maddaloni - Sono convinto che, anche dopo la tornata elettorale di settembre, il presidente terrà per sé la delega ed avrà il nostro totale appoggio, anche per battere i pugni sul tavolo del governo per avere i fondi che spettano alla nostra Regione e che fino ad oggi ci sono stati scippati.

Parliamo di circa 300 milioni di euro che potrebbero essere un punto di partenza fondamentale per rilanciare le strutture e dare sostegno anche al personale sanitario, con nuovi assunzioni”.

open day

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

I FATTI DEL GIORNO 20 NOVEMBRE - Indones…

21-11-2025 Hits:81 dall'italia e dall'estero La Redazione

Indonesia: terremoto di magnitudo 6 colpisce l'isola di Seram

Read more

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:488 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:297 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next