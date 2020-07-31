catone kona
08:53:23 CASERTA. Si è svolto giovedì 30 luglio il quarto congresso provinciale della federazione di Caserta dei Giovani Democratici.

Il congresso si è svolto alla presenza degli iscritti, i quali hanno eletto per acclamazione Nicola Lombardi dei GD di Caserta come Segretario Provinciale e Albino Di Chiara, ex segretario cittadino dei GD di San Nicola la Strada a Presidente Provinciale.

Sono stati eletti inoltre i membri della direzione provinciale e Matteo Donisi, Alessia Tiscione e Alfano come componenti della commissione di garanzia provinciale.

 

