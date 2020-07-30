mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

13:20:35 Trasformare una passione in lavoro ottenendo un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Campania con validità su tutto il territorio nazionale ed europeo. Tutto questo con l’innovativa esperienza di formazione-lavoro unica nel suo genere che formerà i primi Social media manager riconosciuti dalla Regione Campania.

Si tratta non di un corso teorico, ma di un laboratorio continuo. Non un’aula, ma un ufficio dove cimentarsi (e imparare) con la realtà. Cinquecento ore di formazione (300 in aula e 200 tra laboratorio estage in aziende del territorio) che culmineranno in un esame finale al cui superamentoverrà rilasciato l’attestatodi qualifica professionalericonosciutodalla Regione Campania di Social media manager.

Il percorso formativo, avviato Canzano M&Msrl, ente di formazione accreditato alla Regione Campania, partirà a settembre e già vede diverse partnership con aziende campane e associazioni datoriali del territorio.

«L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono presenze preponderanti nella nostra epoca e, soprattutto, in questa fase di emergenza abbiano potuto testarne l’importanza», spiegano Mariella e Margherita Canzano, fondatrici della Canzano M&Msrl.

«Le imprese, le professioni si stanno aprendo alle tecnologie più innovative per rimanere competitivee richiedono professionalità specializzate che siano in grado di supportarle. La nostra idea – continuano - è fornire una formazione indirizzata alle nuove professioni digitalie all’innovazione dell’industria 4.0 al fine di intercettare sia i giovani, consentendogli di acquisire competenze pratiche all’avanguardia, sia chi intende riqualificarsi perché uscito dal mercato del lavoro».

Il Social media manager è una figura professionale sempre più richiesta dal mercato del lavoro, soprattutto in questo periodo dove le aziende sono state messe a dura prova dal periodo di lockdown causa COVID. Non è un caso, i dati sono forniti da Google, la ricerca «Social media manager» ha avuto in Italia una crescita del +250%, testimonianza tangibile che le imprese stanno sempre più puntando ad una comunicazione digitale che sappia trovare nuovi canali alternativi a quelli «ufficiali».

Nasce pertanto l’esigenza di formare figure in grado di intercettare questa esigenzae di dare risposte rapide ed efficace alle esigenze delle aziende alla ricerca di figure professionali formate e da impiegare subito nel ciclo di produzione, ma anche di sviluppo e ricerca.

Per questa ragione, la formazione del Social Media Manager deve andare ben oltre la mera conoscenza della piattaforma utilizzata e della misurazione delle metriche immediate. La sua formazione va inserita in un discorso più ampio di conoscenza del panorama digitale e dei suoi sviluppi presenti e futuri.

Per ulteriori info vai su

https://cmacademy.it/portfolio_page/corso-social-media/ oppure sui nostri social

facebook https://www.facebook.com/cmacademyformazione

Instagram https://www.instagram.com/cm_academy_formazione/?hl=it

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:467 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:286 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:311 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next