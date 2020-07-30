13:20:35 Trasformare una passione in lavoro ottenendo un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione Campania con validità su tutto il territorio nazionale ed europeo. Tutto questo con l’innovativa esperienza di formazione-lavoro unica nel suo genere che formerà i primi Social media manager riconosciuti dalla Regione Campania.

Si tratta non di un corso teorico, ma di un laboratorio continuo. Non un’aula, ma un ufficio dove cimentarsi (e imparare) con la realtà. Cinquecento ore di formazione (300 in aula e 200 tra laboratorio estage in aziende del territorio) che culmineranno in un esame finale al cui superamentoverrà rilasciato l’attestatodi qualifica professionalericonosciutodalla Regione Campania di Social media manager.

Il percorso formativo, avviato Canzano M&Msrl, ente di formazione accreditato alla Regione Campania, partirà a settembre e già vede diverse partnership con aziende campane e associazioni datoriali del territorio.

«L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono presenze preponderanti nella nostra epoca e, soprattutto, in questa fase di emergenza abbiano potuto testarne l’importanza», spiegano Mariella e Margherita Canzano, fondatrici della Canzano M&Msrl.

«Le imprese, le professioni si stanno aprendo alle tecnologie più innovative per rimanere competitivee richiedono professionalità specializzate che siano in grado di supportarle. La nostra idea – continuano - è fornire una formazione indirizzata alle nuove professioni digitalie all’innovazione dell’industria 4.0 al fine di intercettare sia i giovani, consentendogli di acquisire competenze pratiche all’avanguardia, sia chi intende riqualificarsi perché uscito dal mercato del lavoro».

Il Social media manager è una figura professionale sempre più richiesta dal mercato del lavoro, soprattutto in questo periodo dove le aziende sono state messe a dura prova dal periodo di lockdown causa COVID. Non è un caso, i dati sono forniti da Google, la ricerca «Social media manager» ha avuto in Italia una crescita del +250%, testimonianza tangibile che le imprese stanno sempre più puntando ad una comunicazione digitale che sappia trovare nuovi canali alternativi a quelli «ufficiali».

Nasce pertanto l’esigenza di formare figure in grado di intercettare questa esigenzae di dare risposte rapide ed efficace alle esigenze delle aziende alla ricerca di figure professionali formate e da impiegare subito nel ciclo di produzione, ma anche di sviluppo e ricerca.

Per questa ragione, la formazione del Social Media Manager deve andare ben oltre la mera conoscenza della piattaforma utilizzata e della misurazione delle metriche immediate. La sua formazione va inserita in un discorso più ampio di conoscenza del panorama digitale e dei suoi sviluppi presenti e futuri.

