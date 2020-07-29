mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

21:55:36 AVERSA. “Determinata, innamorata della propria terra, coraggiosa”.

E’ così che si definisce Federica Turco, pronta a scendere in campo alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 tra le fila della lista “De Luca Presidente”, a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca.

“La mia passione per la politica ha avuto inizio molti anni fa - afferma la 28enne aversana-. Sin da giovanissima, ho partecipato alla vita politica, sociale e associativa del mio territorio, organizzando numerose iniziative e manifestazioni.

In questi anni ho affrontato tematiche come l’ambiente, il sociale e la sanità, portando avanti numerose battaglie in nome della legalità e della trasparenza.

La passione e l'entusiasmo hanno motivato il mio quotidiano impegno per il nostro territorio e, oggi, con il gruppo di cui faccio parte, abbiamo deciso di scendere in campo per migliorare il territorio in cui viviamo”.

Laureata in giurisprudenza ed avvocato, Federica, attualmente Direttore dei servizi generali ed amministrativi presso un Istituto scolastico, è stata eletta, nel 2016, consigliere comunale nella città di Aversa, per poi ricevere la nomina di Vicesindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione, edilizia scolastica, protezione civile, università, patrimonio.

La scelta di supportare De Luca non è casuale: “Ho sempre apprezzato il suo operato per la l’audacia e la capacità amministrativa. Ne abbiamo avuto una grandissima prova durante il periodo dell’emergenza epidemiologica, in cui ha coniugato la tutela della salute dei cittadini e la necessità di sostegno alle imprese, ai lavoratori, ai meno abbienti”.

La Turco crede fermamente nelle potenzialità dei giovani: “La nostra è terra di eccellenza e di speranza, è sui giovani che devono essere concentrati gli investimenti regionali. Il mio auspicio è che non esista più la solita politica di palazzo, lontana dai bisogni dei territori, ma quella di strada, di presenza tangibile nelle problematiche delle persone più bisognose”.

Il messaggio di Federica Turco è ricco di voglia di fare: “Adesso tocca a noi giovani, che, con passione, determinazione, coraggio e responsabilità, possiamo trasformare la nostra provincia in una terra bellissima”.

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:450 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:278 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:306 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next