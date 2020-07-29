21:55:36 AVERSA. “Determinata, innamorata della propria terra, coraggiosa”.

E’ così che si definisce Federica Turco, pronta a scendere in campo alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 tra le fila della lista “De Luca Presidente”, a sostegno del governatore uscente Vincenzo De Luca.

“La mia passione per la politica ha avuto inizio molti anni fa - afferma la 28enne aversana-. Sin da giovanissima, ho partecipato alla vita politica, sociale e associativa del mio territorio, organizzando numerose iniziative e manifestazioni.

In questi anni ho affrontato tematiche come l’ambiente, il sociale e la sanità, portando avanti numerose battaglie in nome della legalità e della trasparenza.

La passione e l'entusiasmo hanno motivato il mio quotidiano impegno per il nostro territorio e, oggi, con il gruppo di cui faccio parte, abbiamo deciso di scendere in campo per migliorare il territorio in cui viviamo”.

Laureata in giurisprudenza ed avvocato, Federica, attualmente Direttore dei servizi generali ed amministrativi presso un Istituto scolastico, è stata eletta, nel 2016, consigliere comunale nella città di Aversa, per poi ricevere la nomina di Vicesindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione, edilizia scolastica, protezione civile, università, patrimonio.

La scelta di supportare De Luca non è casuale: “Ho sempre apprezzato il suo operato per la l’audacia e la capacità amministrativa. Ne abbiamo avuto una grandissima prova durante il periodo dell’emergenza epidemiologica, in cui ha coniugato la tutela della salute dei cittadini e la necessità di sostegno alle imprese, ai lavoratori, ai meno abbienti”.

La Turco crede fermamente nelle potenzialità dei giovani: “La nostra è terra di eccellenza e di speranza, è sui giovani che devono essere concentrati gli investimenti regionali. Il mio auspicio è che non esista più la solita politica di palazzo, lontana dai bisogni dei territori, ma quella di strada, di presenza tangibile nelle problematiche delle persone più bisognose”.

Il messaggio di Federica Turco è ricco di voglia di fare: “Adesso tocca a noi giovani, che, con passione, determinazione, coraggio e responsabilità, possiamo trasformare la nostra provincia in una terra bellissima”.