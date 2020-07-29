18:09:15 Il nostro itinerario culturale e storico continua oggi alla volta della scoperta di un altro meraviglioso “locus amoenus”: l’Eremo di San Vitaliano, distante pochi chilometri da Caserta, non lontano da Casertavecchia, in località Casola.

La struttura, risalente ad epoca successiva all’VIII secolo, è stata più volte rimaneggiata, ma interessante si mostra il campanile, sobrio ed elegante, ed ancor più la copertura a capriata, tipica dell'Alto Medioevo.

Il restauro, iniziato nel 2001 ad opera del parroco di San Marco Evangelista di Casola, don Valentino Picazio, ha riportato alla luce l’essenzialità delle linee architettoniche primitive, donandogli tutto l’antico splendore.

Citato anch’esso nella Bolla del 1113 dell’Arcivescovo Sennete, metropolita di Capua, l’Eremo, secondo la tradizione, fu costruito da San Vitaliano, nato a Capua nel sec. VIII, durante il suo romitaggio in Miliarum o Maltanum, località del territorio di Caserta, dove visse alcuni anni compiendo miracoli.

La via d'accesso all’Eremo è di campagna stretta, ma, giunti sul posto, si respira un’aria magica, quasi aleggiasse ancora l’anima del Santo.

Vitaliano fu il 25º vescovo della città di Capua e leggendario fondatore del Santuario di Montevergine.

Vitaliano, a causa della sua santità e contro il suo volere, fu nominato dal popolo e dal clero vescovo della città di Capua. Osteggiato da alcuni prelati, che speravano di impossessarsi della carica episcopale, costoro gli ordirono un inganno, sostituendo nella notte gli abiti del Santo con altri da donna.

Vitaliano, non accortosi della sostituzione, si presentò in chiesa per l’ufficio mattutino, ma fu sbeffeggiato ed accusato di immoralità. Così, il Santo abbandonò immediatamente la diocesi, dirigendosi verso Roma, presso il Papa. I suoi nemici, tuttavia, lo inseguirono e, presso l'antica Sinuessa (a nord di Mondragone), lo chiusero in un sacco di cuoio, gettandolo tra le onde. Il Santo, però, per grazia divina raggiunse Ostia, dove venne liberato dal sacco, sano e salvo.

Intanto Capua, come punizione divina per l'empietà dei suoi abitanti, veniva fragellata da una lunga siccità, dalla peste e dalla carestia. E fu così che i Capuani, vedendo ciò, supplicarono San Vitaliano di riprendere la sua carica vescovile. Al suo ritorno a Capua si ebbe subito un'abbondantissima pioggia.

Ma il Santo rifiutò l'episcopato e, sentendo vicina la morte, si ritirò in eremitaggio prima presso l’Eremo di San Vitaliano e poi presso Monte Vergine, dove sorgerà l'omonimo santuario. Qui, infatti, edificò un sacello, in onore della SS.ª Madre di Dio. Si spense il 16 luglio 699 e venne seppellito proprio nel santuario da lui edificato.

L’atmosfera magica e misteriosa, alberi frondosi e vegetazione lussureggiante rendono l’Eremo di San Vitaliano un posto unico al mondo, quasi un luogo senza tempo, dove è facile perdersi in un meraviglioso turbinio di sensazioni e di emozioni forti, quasi a fondersi in un tutt’uno panico con la natura, che avvolge e che stravolge i sensi. Sicuramente un’esperienza da vivere e da provare.

Alessandra Natale