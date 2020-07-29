mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

15:08:15 È iniziata quest’oggi una nuova importante iniziativa: la settimana di screening sierologici gratuiti, rivolta a tutti i cittadini di Cancello ed Arnone e non solo.

Da oggi 29/07 e fino a Mercoledì 05 agosto 2020, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso il Centro Servizi - 1^ piano, sarà possibile sottoporsi ai test sierologici Covid-19, in modo rapido e del tutto gratuito.

L’eventuale tampone di verifica sarà anch’esso gratuito.

“In seguito all’ordinanza n.60 del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - spiega l’assessore alla Sanità dott. Gabriele Di Vuolo - riguardante le principali misure di carattere sanitario da adottare, finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione SARS-CoV-2, per il settore delle aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera, abbiamo deciso di offrire la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi a questi test, in maniera del tutto gratuita”.

“I test sierologici - conclude l’ass Di Vuolo - forniscono molteplici informazioni: la verifica dell’esposizione al virus, grazie alla successiva esecuzione del tampone, si individuano i casi asintomatici, nonché la diffusione dell’infezione.

Tutte queste informazioni, sommate all’impegno dei cittadini a rispettare le norme suggerite dalle Autorità Sanitarie Regionali, possono aiutare a ridurre il contagio”.

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:450 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:278 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:306 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next