Salute e Benessere

15:08:15 È iniziata quest’oggi una nuova importante iniziativa: la settimana di screening sierologici gratuiti, rivolta a tutti i cittadini di Cancello ed Arnone e non solo.

Da oggi 29/07 e fino a Mercoledì 05 agosto 2020, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, presso il Centro Servizi - 1^ piano, sarà possibile sottoporsi ai test sierologici Covid-19, in modo rapido e del tutto gratuito.

L’eventuale tampone di verifica sarà anch’esso gratuito.

“In seguito all’ordinanza n.60 del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - spiega l’assessore alla Sanità dott. Gabriele Di Vuolo - riguardante le principali misure di carattere sanitario da adottare, finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione SARS-CoV-2, per il settore delle aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l’utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera, abbiamo deciso di offrire la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi a questi test, in maniera del tutto gratuita”.

“I test sierologici - conclude l’ass Di Vuolo - forniscono molteplici informazioni: la verifica dell’esposizione al virus, grazie alla successiva esecuzione del tampone, si individuano i casi asintomatici, nonché la diffusione dell’infezione.

Tutte queste informazioni, sommate all’impegno dei cittadini a rispettare le norme suggerite dalle Autorità Sanitarie Regionali, possono aiutare a ridurre il contagio”.