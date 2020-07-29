09:53:42 CURTI. I volontari dell’associazione culturale 'Il Sorriso di Padre Pio' di Curti, diretti dal presidente Massimiliano Eliso, ancora una volta accolgono la chiamata da parte della Provvidenza e scendono in campo al fianco dei bisognosi.

Grazie al titolare della pizzeria 'Donna Rosa' di Russo Pietro sita a Curti in Via Vittorio Veneto 58, sono state donate pizze di vario gusto alle persone in difficoltà.

"Noi diciamo grazie per aver volto lo sguardo verso la solidarietà, verso la carità. Se anche voi non volete rimanere indifferente e volete donare il vostro aiuto, non esitate a contattarci, perché o insieme o attraverso noi, arriverà a chi ne ha bisogno" - afferma il presidente del sodalizio di Curti Massimo Eliso.