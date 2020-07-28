19:50:28 PIEDIMONTE MATESE. Gianluigi Santillo, già consigliere provinciale e amministratore a Piedimonte Matese, ha firmato la candidatura nella lista Noi Campania alla Regione questa mattina.

«Chi mi conosce sa che la politica é una delle mie ragioni di vita. È quello per cui mi impegno da sempre e che, forse, mi riesce meglio, perché lo faccio semplicemente essendo me stesso. Stare con la gente, e fare per la gente, é ciò che più mi gratifica – ha spiegato Santillo -

Sono stato Sindaco, Consigliere Comunale, Consigliere Provinciale, Presidente di un Ente sovracomunale per oltre dieci anni, Assistente Parlamentare. Ora voglio provare a diventare Consigliere Regionale, voglio portare la voce del Matese e la voce di tutta Terra di Lavoro in Consiglio Regionale.

E sapete bene che ho un gran “vocione”!

Voglio rappresentare e contribuire allo sviluppo di una Provincia che mi rende orgoglioso non solo perché è la mia, ma per le sue immense risorse e per i nobili valori che la caratterizzano. Ed ho deciso di "scendere in campo" accogliendo l’invito del grande Presidente Vincenzo De Luca aderendo ad una lista che rappresenta quella che é da sempre la mia famiglia politica.

Riprendendo lo slogan di una mia passata campagna elettorale, che a suo tempo mi fu suggerito da amici cari, mi candido perché sono l'"amico di tutti".

Questa volta, aggiungo, sono l'amico che c'era ieri, perché le amicizie storiche sono state fondamentali nella mia crescita politica ed umana, sono l'amico di oggi, perché per me l'amicizia è ancora un valore irrinunciabile, e sarò l'amico di domani, che da Consigliere Regionale, non dimenticherà mai le proprie origini, la propria terra, i propri amici»,