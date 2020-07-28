mucherino
piscitelli
catone kona
piccerillo
catone tucson
come si vota
BCC mi curo
villano
aveta
grimaldi

Pin It
Whatsapp

19:50:28 PIEDIMONTE MATESE. Gianluigi Santillo, già consigliere provinciale e amministratore a Piedimonte Matese, ha firmato la candidatura nella lista Noi Campania alla Regione questa mattina.

«Chi mi conosce sa che la politica é una delle mie ragioni di vita. È quello per cui mi impegno da sempre e che, forse, mi riesce meglio, perché lo faccio semplicemente essendo me stesso. Stare con la gente, e fare per la gente, é ciò che più mi gratifica – ha spiegato Santillo -

Sono stato Sindaco, Consigliere Comunale, Consigliere Provinciale, Presidente di un Ente sovracomunale per oltre dieci anni, Assistente Parlamentare. Ora voglio provare a diventare Consigliere Regionale, voglio portare la voce del Matese e la voce di tutta Terra di Lavoro in Consiglio Regionale.

E sapete bene che ho un gran “vocione”! 

Voglio rappresentare e contribuire allo sviluppo di una Provincia che mi rende orgoglioso non solo perché è la mia, ma per le sue immense risorse e per i nobili valori che la caratterizzano. Ed ho deciso di "scendere in campo" accogliendo l’invito del grande Presidente Vincenzo De Luca aderendo ad una lista che rappresenta quella che é da sempre la mia famiglia politica.

Riprendendo lo slogan di una mia passata campagna elettorale, che a suo tempo mi fu suggerito da amici cari, mi candido perché sono l'"amico di tutti".

Questa volta, aggiungo, sono l'amico che c'era ieri, perché le amicizie storiche sono state fondamentali nella mia crescita politica ed umana, sono l'amico di oggi, perché per me l'amicizia è ancora un valore irrinunciabile, e sarò l'amico di domani, che da Consigliere Regionale, non dimenticherà mai le proprie origini, la propria terra, i propri amici»,

 

FIAS_CASERTA
open day
icauto_2023_250x250

CASERTAFOCUS.NET

SEGUI LE NOTIZIE IN DIRETTA

CASERTAFOCUS.NET

dove_trovarci

Ultimi Articoli

Novembre 2025
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Articoli più letti

Prev Next

Reddito di dignità, inclusione e scuole…

18-11-2025 Hits:426 speciale elezioni La Redazione

16:50:47 Reddito di dignità, salario minimo negli appalti regionali, dignità e sicurezza sul lavoro, rilancio delle periferie. Sono solo alcuni dei temi affrontati da Raffaele Aveta, candidato alle prossime elezioni...

Read more

L’APPUNTAMENTO - CNA Campania Nord al …

10-11-2025 Hits:262 Campania Focus La Redazione

10:02:32 In un mercato sempre più complesso per le imprese del settore termoidraulico, CNA Campania Nord conferma il suo ruolo di partner affidabile e riferimento costante, promuovendo iniziative di formazione...

Read more

SERIE A - Bologna-Torino: i rossoblu osp…

29-10-2025 Hits:299 Sport La Redazione

12:26:58 La Serie A dà spazio anche al turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata del girone d’andata del massimo campionato italiano. Squadre dunque in campo non solo nel weekend...

Read more
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next