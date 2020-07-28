14:11:58 CASERTA. Giovedì 30 luglio sarà inaugurato il comitato elettorale di Francesca Trovato, candidata alle elezioni regionali di settembre nella lista “Noi Campani” a sostegno dell’attuale governatore della Campania Vincenzo De Luca.

L’appuntamento è in via Caduti sul Lavoro, 91, a Caserta alle ore 18.00. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco di Caserta Carlo Marino, il consigliere regionale Luigi Bosco, il consigliere comunale e provinciale Mario Russo, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Caserta Maria Giovanna Sparago e il consigliere comunale Antonio De Lucia.

“Il mio programma elettorale ed il mio impegno in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre che mi vedono candidata a sostegno dell’attuale Governatore Vincenzo De Luca con la lista “Noi Campani”, nasce dalla mia conoscenza del territorio grazie anche al mio impegno politico che dura da oltre venti anni – dichiara la dottoressa Trovato -.

Ho rivestito il ruolo di consigliera provinciale con delega alle pari opportunità, ovvero consigliera di parità e delega al Museo Campano di Capua ed attualmente rivesto il ruolo di consigliere di maggioranza al Comune di Caserta.

Il futuro che immagino per la regione Campania ha come parola d’ordine il cambiamento, il mio sogno è quello di far sì che riparta l’economia, la qualità della vita e la giustizia sociale.

Premiare l’iniziativa individuale, far funzionare meglio la macchina pubblica con robuste semplificazioni e taglio della burocrazia”, conclude.