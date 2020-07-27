mucherino
19:05:32 Sono 103 complessivamente i positivi al Coronavirus in provincia di Caserta.

Importante il numero dei guariti nelle ultime ore, ma anche quello dei nuovi contagi.

Sono 4 i guariti a Mondragone dove i positivi scendono a 63.

Guarito anche il paziente di Giano Vetusto.

Buone notizie anche da Sessa Aurunca dove i positivi scendono a tre.

Tornano tre i positivi a Carinola dopo la guarigione dello scorso week end.

Sono sei i positivi sia a Castel Volturno che a Conca della Campania dove, fortunatamente, il numero dei contagiati non è salito nelle ultime ore.

 Stazionaria la situazione a San Nicola la Strada con tre infetti.

Restano quattro i positivi Falciano del Massico.

Due i positivi a Recale.

Sono tre i positivi a Villa Literno secondo il bollettino dell’Asl rispetto al focolaio che si è sviluppato nel centro di accoglienza di via delle Dune

Positivi si registrano ancora a Capua, Casapulla, Francolise, Lusciano, Marcianise, Piedimonte Matese, Presenzano, San Felice a Cancello, Teano e Villa di Briano un caso per Comune.

 

