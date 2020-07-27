19:05:32 Sono 103 complessivamente i positivi al Coronavirus in provincia di Caserta.
Importante il numero dei guariti nelle ultime ore, ma anche quello dei nuovi contagi.
Sono 4 i guariti a Mondragone dove i positivi scendono a 63.
Guarito anche il paziente di Giano Vetusto.
Buone notizie anche da Sessa Aurunca dove i positivi scendono a tre.
Tornano tre i positivi a Carinola dopo la guarigione dello scorso week end.
Sono sei i positivi sia a Castel Volturno che a Conca della Campania dove, fortunatamente, il numero dei contagiati non è salito nelle ultime ore.
Stazionaria la situazione a San Nicola la Strada con tre infetti.
Restano quattro i positivi Falciano del Massico.
Due i positivi a Recale.
Sono tre i positivi a Villa Literno secondo il bollettino dell’Asl rispetto al focolaio che si è sviluppato nel centro di accoglienza di via delle Dune
Positivi si registrano ancora a Capua, Casapulla, Francolise, Lusciano, Marcianise, Piedimonte Matese, Presenzano, San Felice a Cancello, Teano e Villa di Briano un caso per Comune.