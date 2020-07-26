12:37:15 AVERSA. Durante il fine settimana ed in particolar modo dalla tarda serata di ieri e fino a tarda notte, nella citta normanna, è proseguita l’attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Aversa che ha impiegato personale del proprio Nucleo Operativo e Radiomobile, delle Stazioni Carabinieri dipendenti, nonché equipaggi della SIO del 10 Rgt “Campania” e personale del Nucleo carabinieri cinofili.

Le aree controllate sono state quelle particolarmente frequentate dalla movida aversana.

Il bilancio è stato di 59 persone e 42 veicoli controllati; 27 contestazioni per violazioni al c.d.s.; 14 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa sottoposti a sequestro; 8 veicoli sottoposti a fermo amministrativo per guida senza uso del casco protettivo e/o guida senza patente perché mai conseguita.

Una persona è stata deferita in stato di libertà per violazioni in materia di armi.

Non sono mancate perquisizioni domiciliari e personali durante le quali 2 persone sono state segnalate al Prefetto per detenzione per uso proprio di sostanze stupefacenti.

Gli stessi militari dell’Arma hanno poi proceduto al sequestro penale di autovettura Ferrari modello 488, in esecuzione di provvedimento di rintraccio in campo internazionale inserito in Banca Dati.

L’autovettura, risultava importata dalla Germania e riconducibile a una società di noleggio del comune di Teverola.

I militari della Compagnia di Aversa avevano, nei giorni scorsi, documentato molteplici infrazioni al codice della strada relative a eccessi di velocità compiuti con la citata vettura in argomento.

Nel corso dell’attività di controllo i militari dell’Arma hanno poi sequestrato un manganello telescopico, rinvenuto sotto la sella di un motorino 50 tra l’altro non assicurato, ed un grinder per il taglio della marijuana

E’ stato poi controllato un circolo ricreativo di Villa di Briano all’interno del quale un avventore è stato trovato in possesso di stupefacente e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

Il citato locale è risultato deficitario del rispetto delle norme igienico sanitarie per la vendita di alimenti e bevande nonché del rispetto dei criteri di sorvegliabilità.

I provvedimenti adottati sono stati comunicati al Sindaco del comune di Villa di Briano e alla competente ASL per la revoca delle autorizzazioni rilasciate.

Durante i controlli i carabinieri hanno verificato il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità competenti in materia di distanziamento sociale per evitare la diffusione del codiv-19