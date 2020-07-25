13:45:15 CASTEL VOLTURNO. “Porterò la voce della mia terra in Regione Campania”.

Esordisce così Anastasia Petrella in seguito all’annuncio della propria candidatura alle prossime elezioni regionali accanto al Presidente De Luca.

La consigliera comunale di Castel Volturno, già Assessore con delega all’Ambiente, ha raccolto importanti attestati di stima dall’intera popolazione, in maniera trasversale e senza distinzione di colore politico.

Questo grazie all’impegno e alla determinazione che da sempre ne hanno contraddistinto l’azione politica.

“Mi dicono che sono un personaggio politico atipico”, commenta la Petrella, che aggiunge “Da sempre ho scelto di vivere la politica come una missione al servizio dei miei concittadini, impegnandomi sempre in prima persona con tutta la passione e l’entusiasmo che ho messo in ogni iniziativa portata avanti. Ed è proprio ciò che farò anche in Regione”.

I numeri parlano chiaro. Grazie al suo assessorato e alle relazioni positive create sul territorio, Anastasia Petrella ha portato in breve tempo la percentuale di raccolta differenziata dal 6% a oltre il 40%.

“In un territorio dalle mille complessità come Castel Volturno è stato un vero, grande risultato”.

Ma la sua candidatura tra le fila della lista civica Campania Libera non sarà solo imperniata sulle tematiche ambientali.

“Sicuramente sarà una delle priorità - afferma la consigliera Petrella -, ma credo che sia arrivato il momento di portare il ragionamento sulle potenzialità del nostro litorale a un livello più elevato.

Il Masterplan rappresenta uno strumento di grande sviluppo per il territorio, è mia intenzione portare un nuovo impulso su queste tematiche”.