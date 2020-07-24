20:26:05 Ho firmato questo pomeriggio l’ordinanza n. 63 del 24/07/2020 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ordinanza contiene le seguenti misure:

- Blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere.

- Previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso). Si ricorda che è obbligatorio portare con sé la mascherina.

- Si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.).

- I cittadini che arrivano da paesi esteri devono obbligatoriamente osservare la quarantena.

- È stato dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici.

L'ordinanza:

http://www.regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-ordinanza-n-63-del-24-07-2020?fbclid=IwAR1uL4kNP-UM5I_PH2htqxjS9VVu4jGQeJl4SyEIQ1xLpwrN_s1S9KpfsB0