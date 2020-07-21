15:53:54 MADDALONI. I Consiglieri Comunali Iacobelli Filippo e Sferragatta Nunzio, pur mantenendo la propria autonomia ed identità politica e civica ma, allo stesso tempo, certi della necessità di evitare la frammentazione e la proliferazione dei personalismi politici, comunicano la propria intenzione di costituirsi in gruppo consiliare federato che abbia come riferimento programmatico le esigenze della città e del suo tessuto sociale.

Obiettivo del nuovo gruppo è quello di attivare processi partecipativi tesi a costruire una casa aperta a tutti, sullo scambio e sull’impegno di quanti hanno a cuore la necessità di cambiamento e di rinnovamento.

Il costituendo Gruppo proseguirà, con immutato spirito di piena e leale collaborazione, il proprio percorso politico ed amministrativo a sostegno dell’attuale Giunta e del Sindaco De Filippo ed al contempo, proverà a porre le basi per la crescita di un progetto politico anche in vista delle prossime elezioni regionali.