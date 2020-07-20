mucherino
19:01:44 Nuovi guariti, ma anche nuovi positivi in provincia di Caserta: la mappa del contagio cambia e non poco nelle ultime ore.

I positivi complessivamente sono 109.

Il numero più alto resta Mondragone con 83 positivi, ma anche con 6 guariti nelle ultime ore.

Un guarito anche a Recale dove i positivi diventano due.

In queste ore si sono aggiunti i 4 positivi di Conca della Campania e il caso di Villa di Briano.

 Stazionaria la situazione a San Nicola la Strada con tre positivi per Comune.

Restano quattro i positivi a Sessa Aurunca e Falciano del Massico, tre a Carinola.

Positivi si registrano ancora a Casapulla, Francolise, Giano Vetusto, Lusciano, Marcianise un caso per Comune.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 6

Tamponi del giorno: 276

Totale positivi: 4.833

Totale tamponi: 312.536

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 433

Guariti del giorno: 4

Totale guariti: 4.104 (di cui 4.104 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti.

Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

 

 

