16:52:47 Trema la terra alle pendici del Vesuvio.
Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato a Massa di Somma alle 07:57:59.
Un’altra scossa di magnitudo 1.2 è stata poi localizzata ad Ottaviano un minuto più tardi alle 07:58:21.
Ecco i comuni dove è stata avvertita la scossa:
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Provincia Distanza (km) Popolazione Cumulata Popolazione
Ottaviano NA 5 23860 23860
Massa di Somma NA 5 5444 29304
San Sebastiano al Vesuvio NA 5 9196 38500
Somma Vesuviana NA 5 35233 73733
Sant'Anastasia NA 6 27671 101404
Trecase NA 6 9097 110501
Boscotrecase NA 6 10363 120864
Pollena Trocchia NA 6 13562 134426
Terzigno NA 6 18968 153394
Portici NA 6 55274 208668
Boscoreale NA 7 28072 236740
Torre del Greco NA 7 86275 323015
San Giuseppe Vesuviano NA 7 30657 353672
Ercolano NA 7 53709 407381
Cercola NA 7 18267 425648
Torre Annunziata NA 7 42789 468437
San Giorgio a Cremano NA 8 45557 513994
Volla NA 9 23755 537749
San Gennaro Vesuviano NA 10 11966 549715
Poggiomarino NA 10 21976 571691
Pomigliano d'Arco NA 10 39922 611613
Pompei NA 10 25358 636971
Castello di Cisterna NA 11 7869 644840
Brusciano NA 11 16466 661306
Scafati SA 12 50787 712093
Scisciano NA 12 5994 718087
Marigliano NA 12 30157 748244
Mariglianella NA 12 7787 756031
Palma Campania NA 12 15978 772009
Saviano NA 12 15982 787991
San Vitaliano NA 12 6461 794452
Casalnuovo di Napoli NA 12 49855 844307
Striano NA 13 8397 852704
Santa Maria la Carità NA 13 11722 864426
Carbonara di Nola NA 14 2429 866855
San Paolo Bel Sito NA 14 3513 870368
Nola NA 14 34431 904799
San Marzano sul Sarno SA 14 10442 915241
Acerra NA 15 59573 974814
Angri SA 15 34002 1008816
Liveri NA 15 1607 1010423
Domicella AV 15 1862 1012285
Castellammare di Stabia NA 15 66466 1078751
Casoria NA 15 77642 1156393
Sant'Antonio Abate NA 15 19743 1176136
San Valentino Torio SA 15 10947 1187083
Afragola NA 15 65057 1252140
Napoli NA 15 974074 2226214
Cimitile NA 16 7280 2233494
Casavatore NA 16 18661 2252155
Marzano di Nola AV 16 1727 2253882
Sarno SA 16 31529 2285411
Casamarciano NA 16 3289 2288700
Lettere NA 16 6188 2294888
Casola di Napoli NA 17 3898 2298786
Arzano NA 17 34886 2333672
Gragnano NA 17 29136 2362808
Pago del Vallo di Lauro AV 17 1830 2364638
Camposano NA 17 5333 2369971
Sant'Egidio del Monte Albino SA 17 8909 2378880
Vico Equense NA 18 20969 2399849
Visciano NA 18 4454 2404303
Comiziano NA 18 1814 2406117
Corbara SA 18 2545 2408662
Cardito NA 18 22755 2431417
Pimonte NA 18 5980 2437397
Lauro AV 18 3509 2440906
Pagani SA 18 35834 2476740
Caivano NA 18 37879 2514619
Cicciano NA 19 12906 2527525
Frattamaggiore NA 19 30329 2557854
Tufino NA 19 3776 2561630
Taurano AV 19 1546 2563176
Crispano NA 19 12354 2575530
Quindici AV 19 1938 2577468
Grumo Nevano NA 19 18061 2595529
Casandrino NA 20 14336 2609865
Meta NA 20 8015 2617880
Frattaminore NA 20 16208 2634088
Nocera Inferiore SA 20 46043 2680131
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
6 Km a E di Portici (55274 abitanti)
7 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)
7 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)
12 Km a NW di Scafati (50787 abitanti)
15 Km a SE di Acerra (59573 abitanti)
15 Km a N di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
15 Km a SE di Casoria (77642 abitanti)
15 Km a SE di Afragola (65057 abitanti)
15 Km a E di Napoli (974074 abitanti)
22 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
23 Km a SE di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
25 Km a SE di Aversa (53047 abitanti)
27 Km a NW di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)
29 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
29 Km a S di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a NW di Salerno (135261 abitanti)
33 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
45 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
53 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)