16:52:47 Trema la terra alle pendici del Vesuvio.

Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato a Massa di Somma alle 07:57:59.

Un’altra scossa di magnitudo 1.2 è stata poi localizzata ad Ottaviano un minuto più tardi alle 07:58:21.

Ecco i comuni dove è stata avvertita la scossa:

 

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).

Comune                   Provincia                 Distanza (km)        Popolazione           Cumulata Popolazione

Ottaviano               NA            5               23860     23860

Massa di Somma                  NA            5               5444        29304

San Sebastiano al Vesuvio                  NA            5               9196        38500

Somma Vesuviana               NA            5               35233     73733

Sant'Anastasia      NA            6               27671     101404

Trecase NA            6               9097        110501

Boscotrecase         NA            6               10363     120864

Pollena Trocchia   NA            6               13562     134426

Terzigno                  NA            6               18968     153394

Portici      NA            6               55274     208668

Boscoreale              NA            7               28072     236740

Torre del Greco     NA            7               86275     323015

San Giuseppe Vesuviano    NA            7               30657     353672

Ercolano                  NA            7               53709     407381

Cercola   NA            7               18267     425648

Torre Annunziata                   NA            7               42789     468437

San Giorgio a Cremano        NA            8               45557     513994

Volla        NA            9               23755     537749

San Gennaro Vesuviano     NA            10             11966     549715

Poggiomarino        NA            10             21976     571691

Pomigliano d'Arco                 NA            10             39922     611613

Pompei   NA            10             25358     636971

Castello di Cisterna                NA            11             7869        644840

Brusciano                NA            11             16466     661306

Scafati    SA            12             50787     712093

Scisciano                 NA            12             5994        718087

Marigliano              NA            12             30157     748244

Mariglianella         NA            12             7787        756031

Palma Campania                   NA            12             15978     772009

Saviano                   NA            12             15982     787991

San Vitaliano         NA            12             6461        794452

Casalnuovo di Napoli            NA            12             49855     844307

Striano    NA            13             8397        852704

Santa Maria la Carità           NA            13             11722     864426

Carbonara di Nola                  NA            14             2429        866855

San Paolo Bel Sito                  NA            14             3513        870368

Nola         NA            14             34431     904799

San Marzano sul Sarno       SA            14             10442     915241

Acerra     NA            15             59573     974814

Angri       SA            15             34002     1008816

Liveri       NA            15             1607        1010423

Domicella                AV            15             1862        1012285

Castellammare di Stabia     NA            15             66466     1078751

Casoria   NA            15             77642     1156393

Sant'Antonio Abate              NA            15             19743     1176136

San Valentino Torio              SA            15             10947     1187083

Afragola                  NA            15             65057     1252140

Napoli     NA            15             974074   2226214

Cimitile   NA            16             7280        2233494

Casavatore             NA            16             18661     2252155

Marzano di Nola   AV            16             1727        2253882

Sarno      SA            16             31529     2285411

Casamarciano       NA            16             3289        2288700

Lettere    NA            16             6188        2294888

Casola di Napoli    NA            17             3898        2298786

Arzano    NA            17             34886     2333672

Gragnano                NA            17             29136     2362808

Pago del Vallo di Lauro        AV            17             1830        2364638

Camposano            NA            17             5333        2369971

Sant'Egidio del Monte Albino             SA            17             8909        2378880

Vico Equense         NA            18             20969     2399849

Visciano                   NA            18             4454        2404303

Comiziano               NA            18             1814        2406117

Corbara SA            18             2545        2408662

Cardito    NA            18             22755     2431417

Pimonte                   NA            18             5980        2437397

Lauro       AV            18             3509        2440906

Pagani    SA            18             35834     2476740

Caivano                   NA            18             37879     2514619

Cicciano                   NA            19             12906     2527525

Frattamaggiore    NA            19             30329     2557854

Tufino     NA            19             3776        2561630

Taurano                   AV            19             1546        2563176

Crispano                  NA            19             12354     2575530

Quindici                   AV            19             1938        2577468

Grumo Nevano     NA            19             18061     2595529

Casandrino             NA            20             14336     2609865

Meta       NA            20             8015        2617880

Frattaminore         NA            20             16208     2634088

Nocera Inferiore   SA            20             46043     2680131

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato

6 Km a E di Portici (55274 abitanti)

7 Km a NE di Torre del Greco (86275 abitanti)

7 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)

12 Km a NW di Scafati (50787 abitanti)

15 Km a SE di Acerra (59573 abitanti)

15 Km a N di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)

15 Km a SE di Casoria (77642 abitanti)

15 Km a SE di Afragola (65057 abitanti)

15 Km a E di Napoli (974074 abitanti)

22 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)

23 Km a SE di Giugliano in Campania (122974 abitanti)

25 Km a SE di Aversa (53047 abitanti)

27 Km a NW di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)

29 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)

29 Km a S di Caserta (76326 abitanti)

32 Km a NW di Salerno (135261 abitanti)

33 Km a W di Avellino (54857 abitanti)

45 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)

53 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)

