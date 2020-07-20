mucherino
12:21:51 CASERTA. «Puntare sui nostri giovani è una delle idee in cui credo fortemente. Sono tanti, forse troppi, i ragazzi campani che emigrano in altre regioni o addirittura in altre nazioni perché in esse vedono probabilmente una possibilità concreta di realizzarsi.

La Campania però può fare tanto per evitare che questo accada e rendere sicuro il futuro dei nostri giovani»: queste le parole di Maria Luigi Iodice, candidate alle prossime elezioni regionali nella lista 'Noi Campani'.

«Bisogna - continua la Iodice - potenziare gli investimenti per la formazione dei ragazzi, investire ancor di più in ricerca, sostenere la implementazione del sistema duale di alternanza scuola-lavoro e soprattutto favorire il merito.

I nostri giovani vanno incentivati ed aiutati perché soltanto con la loro presenza potremmo rendere la Campania un posto migliore».

